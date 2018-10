Jérémie Nicolet, un talent fraîchement éclos

Sac gris sur le dos, il descend du tram à Plainpalais, démarche déliée, allure décontractée, avec une touche de sérieux toutefois, peu courante à son âge. Un petit crochet pour s’acheter du thé froid à la menthe estampillé bio - «je suis complètement accro» - le voilà qui trace vers le Casino-Théâtre. S’y glisse par l’entrée des artistes. Normal, c’est ici qu’il travaille. À 14 h 30? «Non, non! Le spectacle commence à 20 h 30, mais j’aime arriver tôt, très tôt. Je me mets dans un coin, je lis, alors que chez moi, je suis comme une pile électrique: impossible de me concentrer.»

Jérémie Nicolet joue dans La Revue. Le blondinet de 17 ans que son père traîne au théâtre, c’est lui. Son personnage sert de fil rouge à la pièce. De boudeur, le nez dans Snapchat lorsque le rideau se lève, il s’anime de sketch en sketch jusqu’au grand final qui le voit réaliser sur scène un épatant numéro de claquettes à la Gene Kelly. Son regard bleu glacier, moqueur et tendre se pose sur la politique fédérale, sur les travers des élus, sur ces affaires genevoises qui ont tenu en haleine les citoyens en 2018, mais aussi sur son père, l’excellent Christian Gregori auquel le lie une complicité qui s’affine tout au long du show. Le talent de Jérémie Nicolet éclate à chaque pas.

Installé au foyer de La Revue, il parle - et très bien - de son rôle: «Inévitablement, l’ado de La Revue, c’est un peu moi. Antony Mettler et Laurent Nicolet m’ont associé à l’écriture des textes, pour le langage des jeunes, et j’ai pu proposer quelques gags. J’avais un peu peur d’être cantonné dans un stéréotype mais en fait, c’est ce qu’il faut, dans La Revue.» Alors oui, Jérémie est sur Instagram et WattsApp; il raffole des vidéos sur YouTube. «Au-delà de la nocivité et de l’abrutissement que ces outils génèrent, je les trouve incroyables. Le GPS par exemple m’impressionne complètement. Pour La Revue, j’ai simplement posté les dates sur Instagram. Vous pensez que j’aurais dû créer une page Facebook? Je vais peut-être le faire. Mais bon, je ne suis pas sur FB.»

«Les filles? Très bien, très bien!»

Pas simple de garder ses amis dans la vie quand on joue tous les soirs et qu’aux propositions d’aller boire un verre, on doit toujours dire non. «J’ai de la chance, la plupart de mes fréquentations, c’est à mon passage par la troupe 100% Acrylique ou au Conservatoire que je les dois. Donc mes copains vivent la même chose. Les autres? Ils respectent mon emploi du temps. Évidemment il faut que je leur parle un peu des codes de La Revue, de ce type d’humour, je dois les prévenir. Les filles? Ça marche très bien, très bien! Non, allez, je rigole…»

Dans la pièce, c’est son père, soucieux de partager sa passion pour le show satirique, qui emmène son fiston au spectacle. On n’est pas si loin de la réalité. «Le théâtre, c’est dans mon éducation, souligne Jérémie. Mes parents m’y ont emmené tout jeune; un peu plus ma mère, du reste, qui est la sœur de Laurent (ndlr, Laurent Nicolet, humoriste et metteur en scène de cette Revue 2018). Moi à la base, je voulais faire cuisinier. J’ai rejoint 100% Acrylique à 7 ans, ça m’a plu tout de suite, mais c’est en voyant la comédie musicale «Billy Elliot» à Londres que je suis resté scotché: c’était ça que je voulais faire!»

À l’école, Jérémie est brillant, il saute deux années et débarque à l’École de culture générale, option art dramatique. Puis le Conservatoire en filière préprofessionnelle. «Aujourd’hui je trimballe «Phèdre» dans mon sac, je lis la pièce dans le tram. Jamais je n’aurais pensé vivre ça!» Le jeune homme trace sa route. Qui, si tout va bien, le mènera tout soudain à Londres. Car le petit Nicolet a un rêve: «Les Anglais sont hypervisionnaires. La formation classique là-bas est complète, excellente, parfaite. Je vais tenter le concours d’entrée dans différentes écoles, et on verra bien.»

La Revue, un bonheur

En point de mire, des modèles comme Neil Patrick Harris (ndlr, le coureur de jupons Barney Stinson dans «How I Met Your Mother», c’est lui) ou Tom Holland (ndlr, acteur britannique qui s’est illustré au cinéma dans «Spiderman» et au théâtre dans «Billy Elliot» justement), un comédien complet qui réalise ses cascades lui-même. Ou encore Hugh Jackman: «Côté muscul’, il va falloir que je taffe!» glisse un Jérémie espiègle. Le cinéma? «Ça me plairait beaucoup. Ce serait une expérience radicalement différente, un jeu plus subtil.»

Mais pour l’heure, c’est La Revue qui l’absorbe, il est tout à son bonheur: «J’adore cette façon de travailler en équipe, d’être ouvert aux propositions les uns des autres. Je suis, comme toute la troupe, fier de ce spectacle, fier du résultat.» Une joie d’être sur scène qui explose: «J’avais peur de me la péter, dans le numéro de claquettes notamment, mais Mena Avoglio, notre chorégraphe, m’a dit: «Lâche-toi!» Elle m’a fait énormément progresser. Et quand je suis avec les danseuses, quand on sait que c’est la fin, le dernier moment pour tout donner, alors là, c’est grand, fort et très très plaisant.»

«La Revue» mise en scène par Laurent Nicolet, Casino-Théâtre, jusqu’au 30 décembre au moins. Infos et billets: https://larevue.ch

(TDG)