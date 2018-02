Sur le moteur de recherche Google, les mots le plus souvent associés à Vincent Veillon sont «âge», «mariage» ou «en couple». Ça fait bien rigoler celui qui trimballe l’image du gendre idéal avec son impeccable chemise blanche et ses sourires candides. D’autant plus que sur scène, à l’affiche du Fric, le nouveau spectacle qu’il assure avec son complice Vincent Kucholl, il la troque pour nombre d’autres costumes. «Ma maman m’a souvent raconté que, déjà dans ma poussette, j’usais de mon charme. Je crois que je n’ai jamais arrêté. Mais pas pour obtenir quelque chose ou pour tromper les gens. Je pense que le charme est à la base de tout ce que l’on fait. Je suis comme ça, sans cesse tourné vers les autres.»

Son enfance dans le Chablais, il la passe à faire marrer ses deux grandes sœurs, Émilie et Julia. «J’avais toujours besoin d’ouvrir ma gueule. Ça m’a d’ailleurs causé des soucis. Je me suis très vite retrouvé chez les psys scolaires, mes profs voyant d’un mauvais œil mes exposés sur Bob Marley et Jim Morrison, la fumette, tout ça. J’étais très influencé par mes sœurs, qui étaient de vraies babouzes.»

Vincent Veillon (32 ans seulement!) a toujours été un être social, rassembleur, qui évolue au sein de bandes. «Il y a tout d’abord ma famille. Tout n’a pas toujours été simple, mais le ciment tient. Ensuite il y a mes potes d’enfance – il n’y a rien de plus cool que de passer une soirée avec eux au chalet – les amis plus récents de Lausanne et les gens qui travaillent avec nous. D’ailleurs, en grandissant aux Plans-sur-Bex, j’ai longtemps été convaincu que jamais je n’irais habiter la capitale un jour. Ma limite absolue, c’était Vevey!»

Dans ces clans, il ne cherche pas à être le chef, mais plutôt le fou du roi. «Je me demande si je n’étais pas un peu mytho. J’ai toujours aimé emmener les gens ailleurs, leur raconter des histoires. Je me souviens de cette course d’école au lac des Chavonnes à Bretaye. J’avais trouvé une vieille fourchette et inventé toute une histoire de pirates qui vivaient là il y a longtemps… Ça devait être l’époque où j’étais fan des Goonies! En fait, je ne suis pas vraiment acteur. Je suis animateur dans l’âme: j’aurais très bien pu faire G.O. au Club Med.»

Être le fils du conseiller d’État vaudois UDC Pierre-François Veillon n’a pas vraiment été difficile. «J’étais petit (ndlr: il a occupé ce poste de 1991 à 1996), les gens me disaient «tu diras à ton papa de baisser les impôts, hein?» et je souriais parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire! Je me rends compte qu’avoir grandi avec un papa conseiller d’État m’a peut-être fait relativiser la notion de pouvoir. Je suis rarement impressionné par les «puissants» et amorce des discussions avec eux comme avec tout le monde. Mon papa m’a toujours laissé faire ce que je voulais, en me laissant me débrouiller. Quand j’ai voulu entrer à L’ECAL, il a trouvé le numéro de Pierre Keller et m’a dit de l’appeler. Avant la première du Fric, il m’a envoyé «Cours, Forrest, cours!» par SMS. Il me fait le coup depuis vingt ans. Ça me touche pour deux raisons: Forrest Gump n’est pas doué de nature, il doit bosser. C’est ce que je pense faire aussi. Et puis mon père ne m’encourage pas à marcher, mais à courir…»

S’il associe son papa à la terre, la montagne, la stabilité, Vincent Veillon remercie sa maman, Marie-Louise, pour son côté artistique. «C’est elle qui m’a donné toute ma créativité, qui m’a offert ma première guitare, qui m’a poussé sur les planches. Mes parents représentent clairement deux pôles opposés dans la constitution de ma personnalité.» Et si sa sensibilité et sa gentillesse sont si développées, c’est certainement aussi parce que Vincent Veillon a grandi entouré de femmes. «Mes grands-mères, mes tantes et surtout mes deux sœurs qui ont énormément bossé pour mon bonheur en faisant les parapluies, paravalanches, paratonnerres. Jeudi dernier, elles me sont tombées dans les bras après la représentation, émues. J’étais redevenu le petit frère clown. Dans leur étreinte, elles me disaient: «On savait que tu en étais capable…»

Rire, mais aussi réfléchir

Capable de tenir des personnages à la mesure de l’excellence déjà prouvée de Vincent Kucholl. De les camper hors séquences filmées, sur scène, tous les soirs. D’ajouter tant de facettes à son jeu avec, en point d’orgue, le passage tragicomique de Jean-Paul Henchoz, un agriculteur acculé par la difficulté d’exercer sa profession dans le monde actuel. «Ce personnage marque vraiment les gens. L’autre soir, deux spectatrices m’ont approché. Elles m’ont dit qu’elles s’attendaient à rire, qu’elles avaient beaucoup ri, mais que, surtout, je les avais fait réfléchir. Le fric véhicule un message, invite aussi à la réflexion.»

Le paysan Jean-Paul Henchoz, le rasta Samuel Freudiger et l’entrepreneur Mathieu Piguet existent dans la vraie vie. «Ce sont tous des gens que je connais, dont je me suis inspiré. Enfin, Samuel est un mix de plein de fans de reggae que j’ai côtoyés en Jamaïque ou ailleurs. J’écoute cette musique depuis toujours. Mathieu Piguet vient d’un employé de commune que j’ai rencontré, et le paysan de montagne est un vieil ami dont je me sens proche. J’ai passé plusieurs étés avec lui à l’alpage entre 12 et 15 ans. Il me demandait de lui rouler des cigarettes et m’appelait «Mon Vincent» avec l’accent des Ormonts. On philosophait sur le monde en regardant les étoiles. Il va venir nous voir au Crochetan, j’ai hâte.»

Des moments forts qui se multiplient en ce moment pour le Vaudois. «Je suis clairement à un moment clé de ma vie. Professionnellement je prends un plaisir fou à jouer tous les soirs avec Vincent, on a un projet de film, ce qui m’a toujours fait rêver. Lui et moi on forme un vieux couple, solide, qui ose se dire les choses quand ça ne va pas, Et ce n’est pas si souvent. Avec nous, il y a l’«éminence poivre et sel» Vincent Sager (ndlr: le boss d’Opus One et associé des deux Vincent) qui est toujours de bon conseil. Et dans ma vie privée, je m’apprête à devenir papa. Malgré les difficultés familiales que j’ai pu connaître petit, l’image de la famille n’a pas été écornée. J’aimerais avoir le plus d’enfants possible. Je partage ma vie avec une femme qui est simplement la meilleure dont peut rêver un gars avec mon genre de quotidien. Elle est la première à m’amener à me remettre en question et à me faire rire le matin. La femme de ma vie, en somme.» (TDG)