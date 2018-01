Élixir contre la morosité au BFM

Un petit coup de blues au moment d’aborder la nouvelle année? L’association genevoise Operami a le remède qu’il vous faut. Une production truffée de situations comiques, qui, sous couvert de rire et de romance, ne fait pas l’impasse sur l’émotion et la réflexion. «C’est un mélodrame joyeux, une comédie douce-amère possédant une certaine profondeur», dit Madeline Alexander, la directrice artistique d’Operami à propos de L’Elisir d’Amore, présenté ce dimanche, ainsi que le 21 janvier au Bâtiment des Forces Motrices.

Au BFM, cette enseignante de musique à l’École Internationale met en scène l’œuvre la plus connue de Gaetano Donizetti. Celle-là même dont sont extraits les fameux airs Quanto è bella, quanto è cara et Une furtiva lagrima. Son pitch? L’histoire, universelle, d’un garçon et d’une fille. Jeune villageois naïf, Nemorino est amoureux de la belle et effrontée Adina. Pour obtenir son amour, le jeune homme achète un philtre d’amour à un charlatan, le peu fiable docteur Dulcamara.

Cadre idéal

Créé le 12 mai 1832 à Milan, le spectacle occasionna en son temps quelques sueurs froides à Donizetti. «Le ténor qui tenait le rôle principal était bègue; germanophone, sa partenaire soprano peinait à s’exprimer dans la langue de Dante; quant au basse-bouffe incarnant Dulcamara, sa voix évoquait davantage celle d’une chève que d’un artiste lyrique», raconte Madeline Alexander. En dépit de cette distribution bancale et d’une partition achevée à la dernière minute, L’Elisir d’Amore allait triompher, au point de devenir l’opéra le plus joué en Italie. Depuis plus de 150 ans, les mélomanes s’en régalent.

Après La Traviata et Faust, montés ces deux dernières années au BFM, Operami s’attaque à nouveau à un classique. «L’Elisir, j’y songeais depuis que j’ai découvert l’île de Burano, un petit village de pêcheurs à l’extérieur de Venise. J’ai tout de suite pensé que ce lieu clos avec ses maisons de toutes les couleurs et ses petits canaux constituerait le cadre idéal pour ce spectacle» poursuit Madeline Alexander. Originellement, l’opéra de Donizetti se déroule au Pays basque. La metteure en scène genevoise le transpose en Italie, dans les années 1950. «C’est une décennie particulière. Entre publicité et misogynie, les femmes doivent prendre position dans un monde où le matérialisme devient omniprésent. Il est intéressant de situer dans ce contexte le personnage d’Adina, une jeune fille faussement libre et volage», note Madeline Alexander.

Prix accessibles

La talentueuse soprano genevoise Marion Decorvet, – Marguerite dans Faust l’an dernier –, incarne cette Adina à forte personnalité. À ses côtés, on retrouve José Pazos, ex-Faust, sous le costume de gondolier de Nemorino, et Jérémie Brocard, ancien Mephisto, en Dulcamare. Rodrigo Garcia et Larissa Rosanoff complètent la distribution. Également composée du chœur Operami (38 personnes), des danseurs du petit conservatoire de Gaillard et de l’orchestre symphonique de Mâcon. Le chef d’orchestre Éric Geneste est à la baguette.

Comme toujours, avec Operami, on peut parier sur un visuel soigné, composé en l’occurrence d’une enfilade de ruelles et d’un canal avec deux ponts. Une scénographie vénitienne qui devrait dégager un petit côté cinématographique, assez spécifique aux productions de cette association fondée en 2007, qui soutient les artistes et les musiciens locaux. D’autres caractéristiques? Un système de surtitrage permettant à tout moment de saisir le propos, ainsi que des prix accessibles, entre 15 et 55 francs. Le credo d’Operami? Rendre l’opéra accessible au plus grand nombre. Épatant.

«L’Elisir d’Amore», opéra de Donizetti, par la Cie Operami, di 7 et 21 janvier à 17 h, BFM

(TDG)