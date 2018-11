Éclats de rire grinçants au P’tit Music’Hohl

Sur les rayonnages de la bibliothèque montée à l’avant-scène du P’tit Music’Hohl, le portrait de Maria Callas voisine avec celui de Ronaldo. Oui, la star de la Juventus et ex-figure de proue du Real Madrid. En y regardant de plus près, on constate qu’une collection d’albums BD de Boule et Bill côtoie des monuments de la littérature tels qu’Émile Zola ou Stefan Zweig. Rayon CD, Patrick Sébastien tutoie les grands ténors de la scène lyrique.

Tout cela sent le désassorti, à l’image du couple qui évolue devant nos yeux. Sensible, Madame (Véronique Mattana) vibre pour la vie culturelle. Trivial, Monsieur (Jean-Marc Morel) ramène tout au foot. Elle aime le théâtre, il confond Traviata et trattoria. On flaire la grosse scène de ménage… qui ne manque pas d’arriver.

Amertume désopilante

Éclats de voix et éclats de rire garantis à l’enseigne d’«Il n’est pas trop tard», comédie imaginée par un Thierry Meury à la plume acérée. Également metteur en scène de cette création aussi caustique qu’irrésistible, l’humoriste multiplie les formules assassines. «Une catastrophe, on ne la fête pas, on la commémore», cingle-t-il à propos d’un anniversaire de mariage. Avant d’ajouter, plus loin: «La vie commune porte bien son nom.»

Derrière la caricature et le vaudeville, un fond d’amertume pointe, qui donne tout son sel à cette triste histoire désopilante d’un duo mal marié depuis dix-sept ans. Des petits secrets bien gardés – Madame picole en douce – aux coups de canif dans le contrat matrimonial, Meury tricote un texte aux petits oignons, grinçant mais non dépourvu de tendresse.

«Au départ, c’est une histoire d’amitié. J’avais envie d’écrire un texte pour Véronique Mattana et Jean-Marc Morel, que je connais depuis longtemps», explique Thierry Meury. «Ma première idée, c’était de les distribuer dans des personnages de comédiens en manque de boulot. Je me suis dit finalement que cela faisait trop private joke. En creusant, j’ai eu l’idée de ce couple en apparence bien ordinaire mais dont on se demande pourquoi il est ensemble. L’explication de son union est révélée à la fin du spectacle. L’écueil, c’était d’éviter le côté gag pour le gag. Je me suis inspiré de la personnalité de mes deux acteurs pour composer un texte plus dans un esprit théâtre que café-théâtre.»

Intelligence d’écriture

«Le ton est juste. J’aime cette intelligence d’écriture. On rit, et tout d’un coup, crac, ça vire», commente de son côté Jean-Marc Morel. Lui-même fan de foot, capable de citer de mémoire les hauts faits de l’AS Saint-Étienne en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions contre le Bayern Munich en 1976, l’acteur genevois était du genre, enfant, à écouter l’hymne national la main sur le cœur. Des petits détails révélateurs dont Meury fait son miel. «Il nous connaît bien, il a vraiment écrit pour nous, c’est du sur-mesure», se félicite Véronique Mattana, elle-même férue d’opéra, comme son personnage.

Complices de longue date

«Le fonds de commerce de Thierry, c’est plutôt la misogynie. Avec cette pièce, il inverse la vapeur», remarque encore la comédienne, qui tient le rôle d’une frustrée classe et cultivée dans «Il n’est pas trop tard», en opposition au gentil nigaud porté sur la bagatelle incarné par Jean-Marc Morel. Complices de longue date – «On a souvent été mariés à la Revue» – les deux artistes forment ici un couple de théâtre des plus convaincants. «Beaucoup de gens peuvent s’y reconnaître», glissent-ils. Dans les travées du P’tit Music’Hohl, nombre de spectateurs le confirment en se gondolant. Il n’est jamais trop tard pour rire… jaune.

«Il n’est jamais trop tard», jusqu’au 31 décembre, P’tit Music’Hohl, av. Louis-Casaï 54. Me à sa 20 h 30 , di 15 h

(TDG)