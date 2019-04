Dorian Rossel s’immisce dans l’âme de l’introspectif Ingmar Bergman

L’introspectif Ingmar Bergman a la cote. À peine les Belges tg STAN ont-ils refermé leur adaptation de son autobiographie à la Comédie, voici le Genevois Dorian Rossel qui ressort cette «Laterna Magica» de sa bibliothèque pour en présenter sa propre lecture.

Du cinéma à la scène avec un détour par la littérature: le fondateur de la compagnie Super Trop Top a l’habitude de la contrebande artistique, lui qui a trafiqué des films («Voyage à Tokyo», «Le dernier Métro»…), des récits («L’Usage du monde», «Oblomov»…), et jusqu’à une bande dessinée («Quartier lointain»). Cette année, toujours au bénéfice d’une résidence au Théâtre Forum Meyrin, il fraye ainsi avec ce qu’il appelle l’«autoanalyse» du maître suédois, lui aussi passeur entre les miradors du cinéma, du théâtre et de l’écrit. Qu’importe le terrain, le fils du pasteur luthérien et l’enfant prodige de la scène meyrinoise partagent la même aspiration à «sublimer ses névroses», quel que soit le support.

Du 30 avril au 4 mai prochain, trois comédiens (Fabien Coquil, Delphine Lanza et Ilya Levin) occuperont donc, sous la direction de Rossel, un plateau subdivisé et assombri, figurant à la fois l’intérieur du crâne bergmanien et la caverne platonicienne. Dans ses mémoires, le cinéaste se souvient en effet de cette punition, pendant ses jeunes années, qui consistait à l’enfermer dans un réduit obscur. L’imaginatif allumait alors sa lampe de poche, et se mettait à projeter toutes sortes de fantômes et de personnages allégoriques remuant devant ses yeux. Depuis ce poste d’observation, la fiction permettait au garçon de se réparer. La rêverie pansait ce manque d’amour qui l’a dévoré toute sa vie. Mieux, le mensonge le révélait à lui-même. Voilà bien de quoi alimenter une mise en scène, reconnaîtrez-vous! C’est exactement l’avis de la compagnie STT.

«Laterna Magica» Théâtre Forum Meyrin, du 30 avril au 4 mai, 022 989 34 34, www.forum-meyrin.ch

