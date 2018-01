Chapeau pour Beckett

Et voilà, c’est déjà fini. Dans la salle du Galpon, les lumières se rallument et le public attend sans applaudir. Ceux qui ne se sont pas renseignés sur la durée du spectacle sont surpris mais pas fâchés. Ils viennent d’assister à un moment de théâtre d’une rare intensité. Comment imaginer que l’unique interprète de Pas moi de Samuel Beckett pourrait continuer plus longtemps à ce rythme?

Clara Brancorsini revient saluer. Cette fois-ci, les applaudissements crépitent longuement. La comédienne a enlevé le chapeau cloche qui lui cachait les yeux. Tout au long de la performance, on n’a vu que sa bouche. Il en est sorti un flot de mots issus d’un texte sans ponctuation donné pour la première fois en anglais en 1972. Un rôle que l’inoubliable Winnie de Oh les beaux jours, Madeleine Renaud, tiendra trois ans plus tard en français au Théâtre d’Orsay.

«La performance d’actrice que ce texte exige est hors du commun», explique Gabriel Alvarez, metteur en scène du spectacle et directeur du Théâtre du Galpon. «Clara Brancorsini doit conserver tout le temps un haut degré de concentration pour éviter de buter sur un mot ou de risquer un blanc. En même temps, elle doit être assez à l’aise avec le texte pour que le spectateur perçoive sa fluidité. Pouvoir lâcher prise tout en restant maîtresse de sa diction, voilà le travail!»

Jeudi, soir de la première, tout s’est parfaitement bien passé. La comédienne est arrivée sur scène en parlant déjà, sur une diagonale lumineuse tracée en direction de la chaise où elle allait rester assise pendant tout le reste de son monologue. «C’est une autre exigence difficile pour l’actrice: proférer ce texte rapide et véhément tout en observant une immobilité totale. Seule sa bouche est en mouvement, continuellement», fait remarquer Gabriel Alvarez.

Le metteur en scène a choisi Pas moi, car c’est un personnage de femme et qu’il n’y en a presque aucun dans le théâtre de Beckett: «D’ailleurs cette femme pourrait être aussi un homme; je me souviens d’une anecdote concernant Beckett, qui pour éloigner les visiteurs, apparaissait à sa fenêtre déguisé en vieille dame. «Allez-vous en, M. Beckett n’est pas à la maison», lançait-il de là-haut.

Avec Pas moi, Gabriel Alvarez et Clara Brancorsini ont voulu faire connaître à leur public un véritable poème dramatique, une réflexion sur le théâtre et un questionnement philosophique. «Dans ce texte extraordinaire, il y a trois blocs distincts sur lesquels nous avons travaillé», précise Gabriel Alvarez. «Le premier concerne l’aspect mystique du personnage qui est une bigote. Le deuxième a trait à l’expression de la pensée à travers le corps, la tête, la bouche. Cet aspect physique qui tourmente une narratrice qui découvre tardivement l’usage de la parole. Le troisième aspect est la vie de cette femme d’une soixantaine d’années dont on découvre des bribes au fil du récit.»

