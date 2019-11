Grégory et les enfants djihadistes, deux documentaires troublants à ne pas rater

Deux documentaires chocs sont actuellement diffusés sur le petit écran. Le premier, «Djihadistes de père en fils», visible en streaming sur la RTS et Arte nous introduit dans l'intimité d'un combattant du Front Al Nostra à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Le second est une série documentaire en cinq épisodes sur une affaire vieille de 35 ans mais qui a marqué les mémoires: l'assassinat en France du petit Grégory.

Dans «Djihadistes de père en fils», visible en streaming sur le site de la RTS, on est au plus près d'Abou Oussama, un Syrien admirateur de Ben Laden et des talibans. Père de huit enfants, il les élève dans l'idéologie salafiste, glorifiant les actes terroristes du djihadisme radical. Mais ce que nous montre ce film tourné par Talal Derki au fil de deux années, ce sont des scènes presque banales d'une enfance qui grandit dans la haine et la violence.

Enfant battu, menaces de sévices, oiseau capturé et décapité, cailloux jetés sur des filles, bombe artisanale fabriquée par des gamins oisifs et déscolarisés, sont autant de séquences qui préfigurent l'embrigadement de ces pré-adolescents et leur entraînement dans des camps pour devenir des combattants d'Allah. Terrifiant car des enfants de parents de nationalité européenne partis se battre en Syrie ou en Irak reviennent aujourd'hui sur le Vieux-Continent. Et l'on réalise alors très concrètement l'ampleur de la tâche que la société devra effectuer pour effacer des années d'apprentissage mortifère.

Netflix diffuse une série passionnante de Gilles Marchand sur un mystère encore irrésolu, celui du meurtre de Grégory Villemin, un enfant de 4 ans enlevé, ligoté et jeté dans la rivière Vologne dans l'Est de la France. C'est l'histoire d'une haine intrafamiliale, d'un corbeau qui insulte et monte les uns contre les autres, d'une faillite judiciaire qui a mis en lumière «un petit juge» et fait chuter un autre, pourtant expérimenté, mais aussi d'une presse devenue folle. Outre des archives télévisées, la restitution en images de l'ambiance pesante du village de Lépanges et de la présence malfaisante de corbeaux dans les sombres Vosges renforcent la dramaturgie de ce que l'on appelé la malédiction de la Vologne. Les témoignages d'acteurs et de témoins de l'époque interrogés aujourd'hui - enquêteurs, avocats, greffière et journalistes (dont le fameux Jean Ker de Paris Match) - permettent de comprendre comment ce «petit milieu de l'affaire» a fini par tordre les faits et empêché la vérité.