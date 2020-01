À Soleure, c’est la loi des séries

«Mais qui regarde tout ça?»

Invité de Soleure, l’Américain Jim McKay a réalisé depuis 2007 plusieurs épisodes de séries aussi cultes que «The Wire», «Breaking Bad», «Mr. Robot» ou «Better Call Saul».



Vous doutiez-vous il y a douze ans que le format de la série allait devenir un tel phénomène?



Non, personne, sinon peut-être quelques analystes qui avaient vu le succès des «Sopranos» ou de «Sex and the City». J’ai eu la chance de me tourner vers la télé à un moment de grande audace qui a accouché d’œuvres fortes. Longtemps, elle était synonyme de feuilletons comiques et de sitcoms à rallonge, juste un moyen de travailler. Avec les séries, les cinéastes indépendants, dont je suis, peuvent s’exprimer tout en payant leurs factures.



Le streaming a-t-il tout changé?



Non, le boom des séries a commencé avant la VOD et Netflix. Il ne faut pas oublier que le samedi soir fut pendant longtemps le rendez-vous de la série HBO du moment. Ce fut un âge d’or où la télé a osé des contenus plus adultes et plus intelligents. Cela a aussi coïncidé avec des changements de mentalité dans l’industrie du film.



Dans ce sens, Scorsese a sorti son nouveau film via Netflix et taclé Hollywood et son obsession de franchise de superhéros.



Je n’ai jamais envisagé en bien Hollywood, donc je ne peux pas m’étonner qu’elle fasse de la merde. Cela dit, Scorsese ne donne pas l’impression d’avoir secoué sa franchise personnelle avec son film...



Va-t-on vers un trop-plein?



Oui. Mais qui regarde tout ça? Des gens suivent leur série en marchant dans la rue! Je gagne ma vie avec ça, alors ça me va. (Rire) On a sans doute perdu en audace. C’est très dur de faire une bonne série et de la faire durer car il faut toujours s’inventer. Au moment où je tournais «Breaking Bad», sa fin était encore ouverte car on écrivait au même moment la fin de la saison 1! C’est très motivant, en fait. Ça peut aussi impliquer que l’on tire à la ligne et que l’on perde le spectateur en route, ou que l’on rejoigne le lot des séries à ingérer en mode automatique, le cerveau sur off.