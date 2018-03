Un préquel de la série «Les Soprano» en préparation

Un film dont l'action précède le début du scénario de la série culte «Les Soprano» est en préparation, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du site Deadline.

Le studio New Line Cinema, filiale de Warner Bros (groupe Time Warner), a acquis les droits du script, intitulé «The Many Saints of Newark» et écrit par David Chase, créateur des «Soprano», et Lawrence Konner, scénariste de cinéma et de télévision.

L'histoire est située durant les années 1960 dans le New Jersey (est), sur fond d'émeutes raciales dans la plus grande ville de l'Etat, Newark, a-t-on indiqué de même source. Elle porte notamment sur les tensions entre communautés noire et italo-américaine, encore plus marquées dans l'univers du crime organisé.

Sans Gandolfini, décédé en 2013

Les détails du projet sont encore tenus secret mais plusieurs personnages de la série «Les Soprano» devraient apparaître dans le film, a-t-on indiqué de même source. Même si le personnage nécessiterait sans doute l'emploi d'un acteur plus jeune car il s'agit d'un «prequel», il est déjà certain que James Gandolfini, inoubliable Tony Soprano dans la série, n'en sera pas. Il est décédé en juin 2013 d'un arrêt cardiaque, à 51 ans.

Co-scénariste, David Chase sera également producteur du film et sera consulté dans le processus de sélection du réalisateur, qui n'est pas encore connu.

Diffusée de 1999 à 2007 sur la chaîne câblée américaine HBO, «Les Soprano» a marqué, de l'avis de nombreux spécialistes, un tournant dans l'histoire des séries télévisées. Beaucoup voient dans cette saga d'une famille mafieuse du New Jersey, son ton très noir, son récit très écrit, la complexité de ses personnages, le début de ce qui est aujourd'hui considéré comme un nouvel âge d'or des séries.

«Les Soprano», qui s'est étalé sur six saisons et 86 épisodes, a été récompensé par 21 Emmy Awards et cinq Golden Globes, les trophées de la télévision américaine. (afp/nxp)