Sara Giraudeau, nom de code: Moineau

Sous ses airs d’oisillon tombé du nid, Sara Giraudeau ne manque pas de ressources. D’aller tirer un veau gluant des entrailles d’une vache dans «Petit paysan» lui a valu un César en mars. Quatre saisons au «Bureau des légendes» ont mis à nu une comédienne exceptionnelle sous couverture d’espionne engagée en Iran ou en Russie. «C’est sûr que la télévision signifie plus de monde, avec ce phénomène né du «Bureau des légendes», un attachement qui dure. Marina Moineau, une rencontre fusionnelle avec un personnage, a balisé ma trajectoire. Les gens ne voient plus qu’elle en moi!»

«En fait, l’idée d’être artiste m’a attrapée à l’adolescence, pour justement imposer ma liberté»

Avec humour, Sara Giraudeau ne s’en offusque pas. «Déjà que j’ai dû m’habituer à être «fille de». Par chance, grâce au théâtre qui instaure des rapports plus naturels qu’à l’écran, j’ai pu oublier, construire ma bulle sans passer par le parcours du combattant.» Son père, le comédien Bernard Giraudeau, ne lui a pas seulement légué des traits de garçonne si asexuée qu’ils en deviennent romanesques. «J’ai tourné à 11 ans dans «Les caprices du fleuve», sa première mise en scène. Par commodité, plus que par vocation, j’étais «la petite demoiselle». J’en ai juste gardé l’amour du Sénégal, de ce rythme vital vers lequel je retourne dès que possible.» La passion des planches ne lui vient pas plus de sa mère, Anny Duperey. «En fait, l’idée d’être artiste m’a attrapée à l’adolescence, pour justement imposer ma liberté.» Elle vient de réaliser un documentaire sur les clowns déridant les gosses dans les hôpitaux.

À 33 ans, la lucide s’affirme, main de fer sous le velours d’un clan de saltimbanques. «Être reliée à des personnalités si fortes, subir ces regards qui ne vous regardent pas mais voient vos parents dans vos yeux, être sans cesse comparée à une ascendance, n’importe quel psy vous dira combien c’est ennuyeux. Alors j’ai pris le temps de m’approprier une légitimité.» Voyageuse au long cours, l’actrice accoste à la notoriété à la trentaine. «Ce fut plus long que pour les autres, je me suis protégée, il a fallu construire une confiance.»

Le cinéaste Éric Rochant avait déjà détecté en une toute jeune Sandrine Kiberlain une authentique actrice dans «Les patriotes». C’est lui qui lit en Sara Giraudeau le profil d’espionne idéale. «En se documentant pour «Le bureau des légendes», il avait vu que les recruteurs favorisaient les candidats «contradictoires», fragilité extérieure, force intime. Des femmes aussi, car elles sont moins soupçonnées, de préférence avec un look candide pour décourager la méfiance, inviter à prendre sous son aile.»

«J’ai pu rentrer dans les coulisses de la DGSE, un monde inconnu! Je ne savais même pas où étaient leurs bâtiments à Paris»

Dès 2015, l’actrice plonge dans les secrets de l’espionnage français. Elle, en experte, parle de «clandestin». «J’ai pu discuter avec quelques-uns d’entre eux. Enfin, je n’en suis plus si sûre maintenant. Mais sans doute. Enfin, tout ça reste mystérieux.» Et l’agent Moineau de noyer le poisson. «J’ai pu rentrer dans les coulisses de la DGSE, un monde inconnu! Je ne savais même pas où étaient leurs bâtiments à Paris. J’ai découvert un métier très structuré qui n’intègre que des natures spéciales. Par essence, l’exigence cruciale, c’est loyauté et sacrifice de soi. Des paramètres névralgiques dont je n’avais aucune idée.» D’un petit rire, elle balaie toute dramatisation. «Je commence à en voir partout, des clandestins. Quand je lis les journaux, je me raconte parfois de ces trucs! Comment c’est possible de se mettre dans des situations pareilles… c’est impressionnant, choquant, cette réalité de l’espionnage.»

Sous le timbre enfantin de la voix, derrière le regard doux rêveur, cingle une détermination inattendue. Au fond, toutes ces légendes la rhabillent à merveille. «Je ne me connaissais pas ce profil, franchement! Je me suis débloquée. Bien sûr, au théâtre, j’ai pu changer de tête avec un engagement total, intense. Mais mon image demeurait.» Une coupe de cheveux a fini de radicaliser son virage de carrière. «Je me suis autorisée à montrer quelque chose d’autre.»

En fille manquée qui séduit en blouson de cuir usé ou en fourreau à paillettes, le caméléon ruse à peine. Car sur le fond, la philosophie demeure. «Je veux des histoires qui ressemblent au monde, lâche-t-elle en évidence. Ou en disent les promesses. Je ne vois pas d’autre lien dans mon travail, des trips qui prennent aux tripes.» Une fille à prendre en filature, c’est sûr. (TDG)