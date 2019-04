Les Suisses ont regardé «Game of Thrones»

Les fans de la série américaine l'attendaient impatiemment! La dernière saison de «Game of Thrones» est là. Elle a été diffusée sur la rts1 cette nuit, en même temps que la chaîne HBO.

Entre «spoil» et courtes réactions à chaud, les commentaires défilaient sur Twitter après 66 minutes d'épopée. C'est que la saga fantastique truffée de rebondissements a provoqué un engouement planétaire, chaque saison attirant toujours plus de spectateurs.

Le dernier épisode de la saison 7 a été suivi en direct par 16,5 millions de fans aux Etats-Unis, un record absolu pour une série TV. En moyenne, selon HBO qui produit la série, les épisodes de la dernière saison ont été regardés par plus de 30 millions de personnes outre-Atlantique. Des chiffres exceptionnels qui se retrouvent partout où la série est diffusée. S'y ajoute le piratage, estimé à plus de 1 milliard de vues illégales pour la saison 7, un record.

Pas étonnant alors que plusieurs chaînes de télévision européennes, dont la RTS, OCS en France ou Sky Atlantic au Royaume-Uni aient décidé de programmer «GOT» en simultané avec les Etats-Unis dans sa version originale sous-titrée. Soit à 3h du matin. Une heure plus tard, l'épisode était aussi disponible sur Play RTS.

Pour savoir si les téléspectateurs ont été nombreux à suivre la série à ce moment-là, il faut attendre les chiffres de la RTS. Requis par Keystone-ATS, ils ne seront connus que mardi.

La RTS diffusera ce premier épisode également lundi soir, avec la possibilité de le visionner en version française ou anglaise.

Budget colossal

La huitième saison est annoncée comme la plus chère de l'histoire des séries, avec un budget de 15 millions de dollars par épisode, soit 90 millions pour les 6 épisodes. Entre les effets spéciaux, les aléas des décors naturels et le cachet des acteurs (plus d'1,1 million de dollars par épisode pour les cinq principaux), les compteurs s'affolent. Les épisodes de cette dernière saison sont aussi plus longs, 1h20 pour les trois derniers.

Un investissement rentable: selon le New York Times, la franchise rapporte 1 milliard de dollars par an à HBO. C'est aussi la série la plus récompensée des Emmy Aawards avec au total 38 prix.

Tourisme dopé

Et il n'y a pas que HBO qui se frotte les mains. Avec une trentaine de lieux de tournage dans le monde, la populaire saga fantastique a dopé le tourisme partout où elle est passée: l'Irlande du Nord, l'Islande ou les villes espagnoles d'Osuna et de Gerone ont vu leur fréquentation exploser dans le sillage du tournage, grâce notamment à des circuits touristiques dédiés, selon des données compilées dans le livre «Game of Thrones décodé» d'Ava Cahen.

Quant à la ville de Dubrovnik en Croatie, capitale fictive de Port-Réal (King's Landing en VO), elle a dû imposer un plafond de visiteurs face à l'afflux lié à la série.

Qui sera sur le trône?

Malgré cet engouement, la trame de la saison 8 est top secrète: HBO a verrouillé sa communication après la fuite de 4 épisodes de la saison 5 avant diffusion. Les deux showrunners, David Benioff et D.B. Weiss, qui seront aux manettes du tout dernier épisode, ont tourné plusieurs versions de la fin pour éviter les fuites, une technique déjà été utilisée pour «Les Sopranos» ou «Breaking Bad».

L'actrice Sophie Turner (Sansa Stark) a même confié s'être rendue sur de faux lieux de tournage pour brouiller les pistes. Et un dispositif anti-drones a été déployé sur le tournage.

Les 67 épisodes diffusés depuis 2011, mais aussi les livres de George R.R. Martin sur lesquels s'appuie «Game of Thrones», ont ouvert aux aficionados un univers d'une richesse quasiment illimitée. Les fans sauront le 20 mai 2019, une fois les six derniers épisodes visionnés, qui régnera sur le territoire imaginaire de Westeros. (afp/nxp)