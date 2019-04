«La servante écarlate» arrive enfin en saison 2

La RTS bataille avec panache sur le front des séries, voir «Game of Thrones» ou, dès le 12 mai, la saison 2 de «The Good Doctor». Par contre, sur «La servante écarlate», la chaîne a pris un an et une saison de retard. Devenue emblématique du mouvement #MeToo, la suite s’émancipe du roman de Margaret Atwood et balance le message avec une lourdeur presque agaçante.

Defred, toujours interprétée avec une suave intelligence par Elisabeth Moss, rebelle à la République phallocrate de Gilead et très enceinte, doit désormais choisir entre la liberté au Canada ou sa fille Hannah. Cette deuxième phase sert surtout de transition, mettant en place de riches personnages secondaires ou explicitant la mécanique logistique d’une dictature carcérale. De quoi tenir les dix saisons promises par le showrunner Bruce Miller.