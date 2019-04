Jean-Luc Godard émeut Rochebin en direct

Jean-Luc Godard se fait rare, dans les médias ou dans les festivals de cinéma. Jeudi, la légende de la Nouvelle Vague s’est pourtant déplacée au Casino de Montbenon de Lausanne pour recevoir le Prix de la Fédération internationale des archives du film 2019. Et pour mieux accompagner la diffusion mardi sur la RTS, de son dernier opus, «Le livre d’image», celui qui filmait Brigitte Bardot dans le «Mépris» vient d’accorder un long entretien au journaliste Darius Rochebin, dans sa cuisine à Rolle. Il sera diffusé dans son émission fétiche «Pardonnez-moi» ce dimanche.

«Il y a vraiment une dimension géniale chez cet homme, confesse Darius Rochebin qui avait déjà réussi une rencontre semblable en 2014. Chacune de ses phrases est poétique. Et lorsqu’il s’exprime, il est constamment en création. Souvent mes interlocuteurs retombent dans l’ornière de pensées déjà ressassées. Lui, jamais.» Le journaliste a abordé de nombreux sujets avec cet homme qu’il admire. Il a bien sûr discuté de son dernier film, «Le livre d’image», qui évoque entre autres la guerre, la loi, le couple ou le langage. Cet essai cinématographique déroule des séquences a priori sans lien mais qui trouvent peu à peu une cohérence.

«La bonne surprise, c’est qu’au-delà des confrontations, Godard met en lumière sa vie personnelle, précise Darius Rochebin. Comme sa tentative de suicide, sa jeunesse où il a été placé en hôpital psychiatrique, ses parents et ce qu’il leur doit.» Ainsi le réalisateur est un personnage qui vogue entre deux types de personnalité: la première cherche le conflit alors que la deuxième est plus douce. Son esprit a conservé des souvenirs d’anciens compagnons de route, rapportés tout droit de Mai 68. «Il a gardé intacte cette fascination pour la lutte des classes, analyse enfin le présentateur. Tout est guerre dans son esprit. Il dit qu’il aimerait bien faire un film sur la France des gilets jaunes. Et en même temps il exprime une tendresse qu’on ne lui connaît pas!»

La discussion présentera quelques clefs d’un personnage toujours énigmatique. Quant au «Livre d’image», il aura même arraché quelques larmes à Darius Rochebin. (TDG)