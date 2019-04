«J’ai dit adieu à Jon Snow»

Kit Harington restera longtemps le héros Jon Snow, fils illégitime de lord Stark et d’une femme inconnue, dont les yeux sombres ont conquis la planète et fait de lui un des personnages les plus aimés de «Game of Thrones». Mais il est impatient de passer à autre chose. «Je serai à jamais reconnaissant aux fans de «Game of Thrones» de m’avoir donné une carrière, dit-il dès qu’on évoque les six derniers épisodes à venir. Mais cela fait des mois que j’ai hâte d’avoir cela derrière moi.»

Cheveux presque courts, l’acteur de 32 ans a coupé toutes ses bouclettes mais aussi rasé sa barbe. Comme il l’avoue lui-même, «je peux marcher dans les rues de Londres et personne ne me reconnaît si je suis rasé de près».

Entre deux saisons de la fameuse série, Harington s’est essayé à différents genres: un personnage de jeux vidéo dans «Silent Hill 3» en 2012, un héros de l’antiquité dans «Pompéi» en 2014 et même un western, «Brimstone» en 2017. Le mois dernier sortait enfin un film d’une tout autre ambition, «Ma vie avec John F. Donovan», réalisé par le Québécois surdoué Xavier Dolan, dont Kit Harington joue le rôle principal – sorti en France, il n’est toutefois pas encore apparu sur les écrans romands. Alors que la dernière saison de «Game of Thrones» s’apprête à déferler sur les écrans du monde entier, il revient sur ce que cette saga lui a apporté, et comment il compte désormais s’en émanciper.

Qu’avez-vous appris de toutes ces années dans «Game of Thrones»?

J’ai découvert, à ma plus grande surprise, que je suis un bon cavalier. J’ai toujours adoré les chevaux mais je n’avais pas une grande expérience. Dans la toute dernière scène que j’ai tournée, je suis sur un cheval. Lorsque le réalisateur a crié «Moteur», j’ai soudainement réalisé que cela serait certainement la dernière fois avant longtemps que je pratiquerais l’équitation. Au fil des ans, j’ai eu de grands spécialistes sur le tournage, qui m’ont appris comment me perfectionner et ne faire qu’un avec l’animal. Ça va me manquer… car, contrairement à ce que pensent certains fans, je ne suis pas Jon Snow et je n’ai pas des chevaux qui m’attendent dans un ranch!

Quels sont vos plans pour faire oublier Jon Snow et poursuivre votre carrière?

Pour commencer, j’avais prévu depuis longtemps de me raser la barbe et de me couper les cheveux. «Game of Thrones» a changé ma vie, mais je ne veux pas vivre les prochaines années en gardant le look de Jon Snow. J’ai besoin de changer de tête!

Et côté projets?

J’ai envie de faire une comédie. Il n’y a presque rien de drôle dans le rôle de Jon Snow, et après l’ultime saison de «Game of Thrones», j’ai besoin de ça. Dans les derniers épisodes, Snow a deux petites répliques «fun», mais il n’a pas un grand sens de l’humour. Je voudrais donc un scénario qui soit une farce, quitte à me tourner en ridicule. Moi, j’aime l’humour noir à la Monty Python. On m’a proposé deux scripts. L’un des deux mélange gags et action. Si ce projet se concrétise, je pourrais dire oui. Mais je suis aussi prêt à disparaître quelque temps si je ne trouve rien d’original. Une année sabbatique ne me ferait pas de mal.

Avez-vous volé quelque chose sur le plateau à l’issue du dernier jour?

Mon épée, mais je n’ai pas eu besoin de la voler car la production me l’a offerte. Elle est factice, elle ne vaut que 40 dollars, donc ce n’est pas une grosse perte pour les producteurs.

Une nouvelle série dérivée de «Game of Thrones» est en préparation. Peut-on imaginer vous y retrouver si les scénaristes trouvent une idée pour Jon Snow?

Non, non et non. J’ai dit adieu à Jon Snow. Ce chapitre est définitivement clos. Ni préquel, ni sequel, ni spin-off pour moi. Je veux garder le souvenir de toutes ces années et avancer vers autre chose. J’ai passé presque dix ans dans la vie de Jon Snow, ça suffit!

Hors de «Game of Thrones», vous avez alterné jusqu’à présent les blockbusters comme «Pompéi» et les films d’auteur comme «Ma vie avec John F. Donovan», de Xavier Dolan. Est-ce un choix ou juste un moyen de trouver votre voie après la série?

Je n’ai pas de plan établi. Je peux seulement vous confier qu’être dans un blockbuster n’est pas mon objectif, même si pourquoi pas. Cela fait plus de huit ans que je suis sur des tapis rouges et que je participe à des premières ou des cérémonies de récompenses à Londres comme à Los Angeles. Les flashs des photographes, les caméras, les fans qui hurlent… c’est bien sympa la première fois mais c’est loin d’être ce que je recherche. Rencontrer de vrais auteurs, collaborer avec des artistes que j’admire, voilà ce que je voudrais faire.

Vous avez de multiples propositions depuis quelques années. Pourquoi avoir choisi de travailler avec le francophone Xavier Dolan?

J’ai besoin d’avoir une sorte de révélation à la lecture d’un script. L’histoire de Donovan m’a vite parlé sur un plan personnel, car je pouvais m’identifier à lui sur tellement de points précis. Mais, sans vous donner les détails pour ne rien dévoiler des rebondissements, il y a un instant dans l’histoire où j’ai eu un énorme coup de cœur. Quand je suis fasciné par l’intrigue et que je me demande si je serais capable de jouer cela, c’est bon signe, car j’aime les vrais challenges. Le fait que Dolan soit l’auteur mais aussi le réalisateur est un énorme plus, car cela nous a permis de discuter de tous les aspects de la production dès que j’avais une question.

Connaissiez-vous l’œuvre de Dolan avant ce film?

Non. Xavier a demandé à me rencontrer pour «Donovan» et c’est à ce moment-là que j’ai regardé «Mommy», «Juste la fin du monde» et «Tom à la ferme». J’ai vite compris l’immense talent de cet auteur et j’ai demandé à lire son scénario.

Kit Harington incarne un acteur star dans «Ma vie avec John F. Donovan», le nouveau film de Xavier Dolan qui ne semble pas devoir sortir en Suisse romande.

Entertainment Pictures/Alamy Stock Photo

Vous incarnez un jeune comédien qui a du mal à accepter son succès tandis qu’il essaye de cacher son homosexualité. Était-ce un défi d’incarner un rôle qui semble si proche de votre vraie vie?

Je vous avoue que c’est ce qui m’a le plus intéressé en préparant «Donovan». J’ai tellement de similitudes avec ce personnage que je me trouvais constamment en train de questionner mon travail. Est-ce que je devais utiliser mes expériences personnelles pour l’incarner? Est-ce que je devais lui imaginer une intimité totalement différente de la mienne? Si certains aspects de Donovan ressemblent à Kit, cela n’est pas une illusion. Il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir moi-même des doutes sur mon jeu d’acteur.

Donnez-nous un exemple.

Lorsqu’on rencontre le succès, on se retrouve au cœur d’une tornade où le public semble vouloir tout connaître de votre vie. Comme Donovan dans le film, je me bats depuis des années pour trouver la limite entre ce que je dois dire de ma vie privée et ce que je dois cacher. L’élément le plus fort du script, à mes yeux, est cette notion qu’une star est adulée par tous mais se retrouve seule face à ses démons quand elle rentre chez elle. J’ai la chance d’avoir une épouse et une vie privée solide (ndlr: Harrington vit en couple depuis 2012 avec l’actrice Rose Leslie, qui jouait Ygritte dans «Game of Thrones». Ils se sont mariés l’an dernier), mais je peux m’identifier à 100% avec cette solitude hors des plateaux.

Des associations LGBT américaines militent pour que les rôles d’homosexuels à l’écran soient uniquement interprétés par des acteurs gays. Qu’en pensez-vous?

Le propre d’un acteur est d’entrer dans la peau d’un autre. Je revendique le droit pour un comédien hétéro comme moi d’incarner un gay comme Donovan. Il serait ridicule de cataloguer les acteurs par orientations sexuelles. Cela voudrait dire qu’un gay n’aurait pas le droit d’incarner un hétéro à l’écran? Je trouverais cela ridicule. Quand vous êtes acteur, vous êtes un caméléon qui peut, et doit, savoir se transformer au gré des projets.

Est-ce aussi un moyen pour vous de brouiller les pistes après «Game of Thrones»?

Bien sûr. De la même manière que je refuse l’argument selon lequel John F. Donovan doive être joué par un gay parce que son personnage est gay, je refuse d’être Jon Snow le restant de mes jours. Laissez-moi prouver que je peux être cent hommes différents à l’écran ou sur une scène de théâtre. (Le Matin Dimanche)