HBO excite les fans et la RTS suit l'engouement «Game of Thrones»

Aussi imaginative que le romancier R. R. Martin, la chaîne HBO a lancé un défi aux fans de «Game of Thrones», trouver six trônes de fer grandeur nature, éparpillés dans le monde, dédiés à la Terre, la Joie, la Glace, etc. Sur son site, à mesure des localisations, des vidéos à 360 degrés donnent des indices tandis qu’un compte à rebours s’égrène.

En moins de dix jours, cinq des fauteuils symboliques du Royaume des Sept couronnes ont été identifiés. Mercredi, le cinquième trône était localisé à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, au Canada. Il s’agissait du premier trône trouvé en Amérique du Nord, après Björkliden en Suède, Puzzlewood en Grande-Bretagne, Atienza en Espagne et Beberibe au Brésil.

HBO pensait que la chasse au trésor durerait plus longtemps et a dû retarder la livraison des ultimes images susceptibles d’aiguiller les internautes. Usuelle des pubs énergiques, HBO avait lancé en février un partenariat avec la Croix-Rouge américaine pour inciter au don du sang: «Ils ont tous saigné pour le trône, le feriez-vous aussi?»

Mais pour meubler l’attente, le diffuseur historique revient à du marketing plus classique. Ainsi, quiconque cherche encore «Cinq raisons de découvrir GOT» en trouvera par dizaines sur le site. Ainsi, les 67 épisodes aux 47 Emmys offrent à chacun une âme sœur: qu’il s’agisse d’un pote de beuverie, d’un dragon cracheur ou d’une créature de fantasme, voilà matière propice à élucubrations infinies avec de nouveaux «amis» de Toile.

D’ailleurs, prévient HBO, tous les réseaux sociaux seront inondés de phrases sibyllines dès le 14 avril, inutile donc de mourir idiot sur son canapé. «Winter is coming», même au printemps, et après 19 mois et 18 jours d’attente, la RTS ne reste pas indifférente. Elle diffuse en direct lundi 15 le premier épisode à 3 h du matin, en V.O. sous-titrée. Dès 4 h, le replay sera disponible. L’épisode est encore programmé dès 22 h 15, en version française ou anglaise. C.LE «Game of Thrones», 8e saison Dès le 15 avril sur RTS. hbo.com/game-of-thrones (TDG)