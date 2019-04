«Game of Thrones» a fait bondir l'audience de la RTS

Pour voir l'épisode 1 de la dernière saison de «Game of Thrones» sur la RTS lundi, sept fois plus de téléspectateurs que d'habitude à 03h00 ont allumé leur petit écran. Un très bon score, selon la chaîne.

«Un total de 60'000 personnes ont suivi l?épisode diffusé lundi à 03h00 du matin», selon la RTS, interrogée par Keystone-ATS. Ce chiffre comprend le direct et le rattrapage jusqu?à mardi 02h00.

A 03h00, 7'000 télespectateurs ont regardé en direct. Une heure à laquelle un millier de personnes allument d'habitude leur poste.

A 04h00, l'épisode était aussi disponible sur Play RTS. Un total de 45'000 démarrages ont été comptés pour la version originale sous-titrée. Et 18'000 personnes ont visionné l?épisode en entier sur le site ou l?app RTS. La diffusion de 22h15 a elle réuni 47'000 personnes.

Gain secret

Côté alémanique, c'est la chaîne de télévision privée Sky Atlantic qui détient les droits de diffusion de Game of Thrones. Les droits sont par conséquent bloqués pour SRF. Le coût des séries internationales diffusées par la RTS telles que Game of Thrones, L?arme fatale ou encore La servante écarlate varie entre 3'500 et 6'000 francs pour un épisode de 50 minutes.

«Cette série, comme la plupart des séries que nous diffusons, est sponsorisée», explique la RTS. Mais le «secret des affaires» ne lui permet pas de communiquer les montants récoltés. (ats/nxp)