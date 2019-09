Emmy Awards: «GoT» et «Fleabag» à l'honneur

La série médiévale-fantastique «Game of Thrones» a été sacrée dimanche meilleure série dramatique lors de la 71e cérémonie des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. La statuette de la meilleure comédie est revenue à «Fleabag».

.@fleabag storms the Comedy category and takes the #Emmys for Outstanding Comedy Series, too. pic.twitter.com/ADU8PhfSzj — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

«GoT» était archi-favori dans cette catégorie, bien que la huitième et dernière saison, diffusée en avril et mai, ait été critiquée par nombre de fans, qui la jugeaient bâclée et d'un niveau sensiblement inférieur à ses devancières.

Pour cette dernière saison, «GoT», la série la plus récompensée de l'histoire de la télévision américaine, a déjà reçu dix Emmy Awards le week-end dernier lors d'une première salve de prix remis dans des catégories créatives et techniques.

La surprise Jodie Comer

L'actrice britannique Jodie Comer a créé la surprise en s'adjugeant le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, pour son rôle de tueuse en série dans «Killing Eve». Ironie du sort, la comédienne de 26 ans, inquiétante dans le rôle de la tueuse psychopathe Villanelle, a supplanté sa partenaire de «Killing Eve», Sandra Oh, qui était donnée favorite, mais aussi Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de «Game of Thrones».

.@JodieComer takes home the #Emmys for Lead Actress In A Drama Series. pic.twitter.com/TSXxVQOiin — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

L'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique est revenu à Billy Porter pour son rôle dans «Pose». Il devient ainsi le premier homme noir ouvertement homosexuel à être primé dans cette catégorie. Série produite par FX, «Pose» explore la culture des «bals» homosexuels dans le New York des années 1980.

Victorious. @theebillyporter becomes the first openly gay black man to win Outstanding Lead Actor in A Drama Series for @PoseonFX. pic.twitter.com/Y1CGRS8ibX — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

(afp/nxp)