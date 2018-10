Elle tolère le «blackface» et perd son émission

L'émission de Megyn Kelly, l'une des présentatrices les plus célèbres de la télévision américaine, a été annulée, a annoncé vendredi la chaîne NBC, la vedette étant sous le feu des critiques après ses commentaires approuvant le «blackface», le fait de se grimer en noir.

«Megyn Kelly Today ne reviendra pas», a écrit sur Twitter NBC News, citant son propre porte-parole. «La semaine prochaine, la tranche de 9h sera occupée par d'autres co-présentateurs».

JUST IN: NBC News spokesperson: “Megyn Kelly Today is not returning. Next week, the 9 a.m. hour will be hosted by other TODAY co-anchors.”