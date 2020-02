Collaboration inédite entre la RTS et Léman Bleu pour promouvoir les films suisses

C'est un partenariat unique en Suisse qui voit le jour: la télévision genevoise «Léman Bleu» aura désormais le droit de diffuser des coproductions de la Radio Télévision Suisse (RTS). Un accord de diffusion (DIF), sous l'impulsion de l'association «Fonction:cinéma», vient d'être conclu et présenté ce jeudi aux producteurs.

En quoi consiste cet accord? Les films, «essentiellement des documentaires», précise le communiqué, seront achetés par Léman Bleu. La télévision genevoise pourra ainsi les diffuser «une fois seulement sur son antenne» dans une fenêtre de deux semaines à la suite de la diffusion sur la RTS. Alors que jusqu'ici, le service public conservait l’exclusivité des droits de diffusion pendant 7 ans. La chaîne régionale devra s'engager également à promouvoir ces contenus.

Une première en Suisse

Ce partenariat doit permettre de diffuser plus largement la production indigène dans les foyers romands et d'offrir une plus grande exposition aux producteurs. Que ce soit sur les canaux traditionnels de diffusion ou sur le digital. Dans ce dernier domaine, il est annoncé la création d'une plateforme VOD ou «vidéo à la demande» cet automne par la SSR.

Comme les rappellent les auteurs du projet, cet accord serait «une première» en Suisse. Un modèle, disent-ils, qui pourrait être également étendu à d’autres télévisions régionales tant en Suisse romande qu’en Suisse alémanique et au Tessin.