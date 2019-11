André Dussollier: L’amour du jeu avant tout

Ces derniers jours, certains ont peut-être croisé André Dussollier dans les rues de Genève. C’est logique, puisqu’il est resté quelque temps dans la Cité de Calvin pour y tourner une série de six épisodes que réalise le cinéaste Jacob Berger, «Cellule de crise». Un thriller politique qui se déroule dans le monde de l’humanitaire et des grandes ONG internationales. Le casting réunit, en plus de Dussollier, Isabelle Caillat, Jean-François Balmer, Luc Schiltz, Karim Saleh et Felipe Castro. Il s’agit d’une coproduction entre la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Après Genève, l’équipe s’est transportée à Berne, au Luxembourg puis au Maroc, où le tournage se déroulera jusqu’au 13 décembre. On a juste eu le temps de parler à André Dussollier un jour de relâche.

Comment êtes-vous arrivé sur «Cellule de crise»?

J’ai été contacté par Jacob Berger et par l’un des producteurs du film, Gérard Monier (ndlr: par le biais de la société de production Tipimages). La série avait été coécrite par deux Français et j’étais étonné, car elle est très suisse dans son approche. Le sujet m’a plu, le fait que tout se passe autour d’un organisme humanitaire met cette histoire en prise avec la réalité actuelle. Elle entre en tout cas en résonance avec l’actualité. Mon personnage, à l’intérieur, possède deux facettes, l’une publique et l’autre privée. Mais ce qu’il vit va le déstabiliser. J’adore ce genre de caractère. L’ensemble tient sur six épisodes et est bien construit.

Vous êtes moins coutumier des séries ou des téléfilms que des films ou du théâtre. Comment abordez-vous ce format?

Il faut bien se préparer, comme sur un plateau de cinéma. Mais on attend peut-être davantage sur un film. Là, il faut vraiment anticiper, car c’est plus rapide. J’aime bien cette rapidité. Il y a longtemps que je n’avais pas fait de télé. À l’opposé, les heures d’attente sur un film sont parfois frustrantes. Je me souviens de Claude Sautet, sur «Un cœur en hiver», qui avait fait repeindre toute une pièce en bleu. Cela avait pris des heures et des heures. En même temps, je dois avouer que le format des séries permet une grande liberté. C’est le cas dans «Cellule de crise» et on s’en rend souvent compte comme spectateur. Pensez à une série comme «Six Feet Under».

Quand on a une carrière comme la vôtre, qu’a-t-on encore à prouver?

Pas grand-chose. Mais il y a encore des plaisirs à trouver. Des personnages à explorer. Dans «Cellule de crise», par exemple, j’incarne un type de personnage pour moi assez rare, puisqu’il mène une double vie et que le spectateur en sait plus que lui.

Quels désirs de cinéma inédits portez-vous?

Ceux de tourner avec des metteurs en scène avec lesquels je n’ai jamais travaillé. Il y en a tellement que je ne vais pas donner les noms.

Y a-t-il beaucoup de films que vous regrettez d’avoir faits?

On ne peut pas faire que de bonnes choses. Entre un scénario, le tournage puis le montage, il y a parfois un décalage et des déceptions. Donc forcément, certains films ne sont pas à la hauteur des attentes. Une carrière se construit par strates, avec des hauts et des bas. Même les mauvais films y ont leur importance. Et il arrive qu’un metteur en scène vous repère dans un mauvais film, justement. Donc je n’éprouve pas de regrets, non. J’estime qu’il faut faire ce métier humblement. Je me suis préservé en faisant des choses très différentes. J’aime bien les grands écarts.

Et des regrets de films que vous n’auriez pas faits?

Je ne me suis jamais dit, «mais qu’est-ce qui m’a pris?». Un choix, c’est un mélange de choses nécessaires et d’humeur. Il ne faut pas avoir de la vanité. D’ailleurs, aujourd’hui, plus personne ne va voir un film pour un acteur précisément.

Sur un plateau, quels sont vos défauts?

L’impatience. J’aime que les choses aillent vite. Mais il faut toujours attendre la technique et se mettre à son rythme. C’est là mon plus grand défaut, réussir à m’adapter. En même temps, c’est chaque fois la même chose. Nous sommes trente à ne pas se connaître, et il faut que le film, ou la série, se fasse puis se termine.

Et vos qualités?

La disponibilité. Je sais bien digérer les obstacles. Un tournage peut se comparer à une épreuve d’athlétisme, une course. Sauf qu’un cent mètres dure un peu moins longtemps. Sur un plateau, chacun, metteur en scène ou comédiens, a ses propres méthodes. Elles font partie de ce que je nomme la course. La prise peut être courte et nous emmener directement au sommet. Pour se préparer, il faut se mettre dedans bien avant le clap.

Affrontez-vous encore le trac?

Au théâtre, oui. Et sur les tournages, ça ne s’arrange pas. Alors bien sûr, avec les années on a des repères. Catherine Deneuve me disait une fois que ce qui fait peur, c’est le premier jour.

Mais on peut tomber sur une mauvaise équipe, non?

Cela ne m’est heureusement pas arrivé souvent. Mais c’est rude à vivre. Il faut tâcher de se calmer, de prendre sur soi, de ne pas gémir. Dans le cas contraire, cela ne fait qu’alourdir les choses.

«Je voudrais que la vie dure, dure, et qu’on reste éveillé»

L’homme Dussollier reste quelqu’un de relativement insaisissable. Volontiers volubile, il demeure souvent sur son quant à soi et n’aime visiblement pas reparler des films qui l’ont constitué. Il débute dans les années 70, en faisant d’abord de la télévision. Puis se dirige naturellement vers le cinéma. Truffaut, Lelouch, Rohmer, tous les cinéastes importants finissent par se l’arracher.

Dans les années 90, il devient indispensable, et même un acteur clé dans les films d’Alain Resnais. En parallèle, l’amour du public confirme sa popularité. De grands succès publics confortent ce statut. Exemple: «Les enfants du marais» de Jean Becker, en 1999, qui réalise un grand nombre d’entrées, jusqu’à devenir un succès récurrent de la télévision. Durant les décennies suivantes, il collabore avec d’autres metteurs en scène comme André Téchiné, Arnaud Desplechin, Étienne Chatiliez, ou encore les frères Larrieu. Il s’illustre moins fréquemment dans des séries ou sur le petit écran. «Cellule de crise» devrait changer cette donne.

Regardez-vous davantage vers l’avenir ou vers le passé?

Vers l’avenir, définitivement. Je voudrais que la vie dure, dure, et qu’on reste éveillé. Le privilège de l’âge, c’est que les choses se font maintenant ou jamais. Je pense que c’est pareil pour tous les créateurs, surtout les écrivains. Prenez Proust, par exemple. Il a toujours eu envie d’écrire son grand œuvre. Et il écrira jusqu’à la mort. Quant au passé, je le laisse où il est.

Même vos films?

Oui, je ne les regarde jamais.

Vous êtes né dans la région, en France voisine. Quels souvenirs en gardez-vous?

Je suis né à Annecy et j’ai vécu à Cruseilles. Par la force des choses, je connais assez bien Genève. Pour les besoins du tournage, je suis repassé par le Grand Théâtre. Je me souviens être venu y assister, il y a très longtemps, à un concert d’Ansermet. Je connaissais mal la Vieille-Ville. Je m’y suis baladé ces jours et je l’ai trouvée d’une beauté incroyable.