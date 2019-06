Tea time à l’Ariana, avec des théières en goguette

«On boit le thé pour oublier le bruit du monde.» Mise en exergue sur les murs du Musée Ariana, la sentence est signée Lu Yu, un maître de thé sous la dynastie chinoise Tang. Une phrase émise il y a plus de mille deux cents ans, mais qui demeure d’actualité. Deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, le thé ne se déguste pas sans théière. Apparu relativement tardivement, au début du XVIe siècle en Chine, le futur tea pot va connaître une diffusion fulgurante et parvenir en Europe par le biais des Grandes Compagnies des Indes orientales. Un simple objet utilitaire? Pas seulement. L’Ariana le montre dans sa galerie du 1er étage, à travers sa nouvelle exposition.

Regarder et sentir

«Théières en goguette. Naissance et évolution d’un art de vivre» met en lumière une collection exceptionnelle, celle du musée précisément, qui conserve plus de 330 théières de diverses époques, du XVIIe siècle à aujourd’hui. L’accrochage en retient 74, très diverses, présentées dans une douzaine de vitrines montrant l’évolution de cet objet fascinant durant cinq cents ans. Parallèlement, des petites boîtes permettent de humer quatre catégories de thé: oolong, vert, noir et macha. «On avait envie que les visiteurs puissent à la fois regarder et sentir, ainsi que goûter les thés au cours de visites guidées», explique Hélène de Ryckel, commissaire de l’exposition.

Réalisée dans des matériaux aussi divers que le grès, la terre cuite, la porcelaine, la faïence, le verre, la fonte, l’étain ou l’argent, la théière possède une réjouissante diversité stylistique. «Elle peut prendre toutes les formes», relève Hélène de Ryckel. L’exposition montre ainsi la fascination des fabricants pour les représentations animalières ou végétales. Une vitrine dévoile notamment une paire de cerfs assis. Amies des lettrés chinois, les bestioles symbolisent la longévité et la régénérescence. Un modèle de coq présente son ventre arrondi pour le corps de la théière, le bec et la queue faisant office d’anse et de goulot.

Lapins et dragons

À deux pas, une autre théière semble façonnée avec des fagots de tiges de bambou. La plante évoque tout à la fois la robustesse et la souplesse, la droiture et la piété. Insolite également, cette fausse bûche en céramique, de provenance allemande, recouverte de feuillage, de noisettes, d’un scarabée et d’un petit écureuil. Rivalisant d’ingéniosité et de créativité, les céramistes d’autrefois n’hésitent pas à placer des lapins ou des dragons sur les anses, prises et goulots.

Les artistes d’aujourd’hui ne sont pas en reste, à l’image des Genevois Jean Marie Borgeaud et Hugues de Crousaz, dont l’exposition dévoile une théière des plus originales, avec son couvercle à prise zoomorphe, représentant un fauve penché en train de boire au goulot. «Une théière est un des objets en céramique les plus difficiles à réaliser», souligne la commissaire de l’exposition. En fin de parcours, une vitrine montre des théières contemporaines imaginées par des artistes. La présentation changera tous les trois mois. On est plus près ici du bel objet et de la sculpture que d’un basique ustensile. Magnifique!

«Théières en goguette» Du 21 juin 2019 au 13 sept. 2020. Vernissage jeudi 20 juin à 19h. Musée Ariana, 10 avenue de la Paix. Visite commentée le dimanche 23 juin à 14h (gratuit, sans réservation)

(TDG)