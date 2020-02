«Sœurs», pacte sans fin pour un conflit sans trêve

C’est le combat de la panthère et de la laie: le pugilat de deux sœurs «sorties du même vagin» et habillées à l’identique – bottines, jean et marcel noirs. Arblinda, du nom de son actrice Arblinda Dauti, est l’aînée, la plus grande en taille, aussi, la nageuse, la préférée de papa, éminent archéologue arabe. Engagée dans l’humanitaire, elle prépare une conférence sur les migrants. Tandis qu’elle dispose les chaises de son auditoire perpendiculairement aux travées du Galpon, déboule sa cadette, valise à la main, bombe dans la poitrine. Nastassja (Tanner), la brimée, la tirée par les cheveux, la plus butée, aussi, devenue critique, outrée d’avoir été laissée dans l’ignorance du décès imminent de maman, écrivaine émérite. «Tu me suis comme un assassin sa victime», lui assène la première. «Tu étais l’animal et le chasseur», mitraille la seconde.

Deux heures durant, une phrase interminable, d’un seul mouvement, dessinera le champ de bataille. Arblinda et Nastassja se feront feu sur chaque mot, brandiront chaque syllabe comme une baïonnette. De leur place respective au sein de la fratrie jaillira d’autant plus de fiel qu’elle aura déterminé leur place dans le monde. Les hostilités se nourriront en rond. Un drapeau blanc pointera à la mi-temps, histoire de prouver que haine et tendresse sont, comme elles, les deux faces d’une même pièce.

Elidan Arzoni («Art», «Les Liaisons dangereuses», «Contraction»...) s’était frotté à l’écriture râpeuse de Pascal Rambert en montant sa «Clôture de l’amour» en 2016. Déjà à l’époque, auteur et metteur en scène développaient une commune dramaturgie de la dispute, de la joute verbale, de la scène à la scène, promesse possible d’une paix cathartique. Il est vrai que «Sœurs» touche tout spectateur au cœur, qu’il soit frère, jumeau ou simplement rodé au conflit. Il est vrai aussi que la sobriété de la forme ainsi que l’énergie des actrices (choisies parmi 90 candidates!) sont de puissants vecteurs. De grâce, en revanche, que la résilience tant attendue advienne plus tôt!Katia Berger

Théâtre du Galpon, jusqu’au 1er mars, 022 321 21 78, www.galpon.ch