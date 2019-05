Stallone bombe le torse, Kechiche crée le malaise

A Cannes pour présenter en exclusivité des images de «Rambo V» sur les nouvelles aventures de l'ancien combattant de la guerre du Vietnam, Sylvester Stallone lève ses bras musclés et bombe le torse lors du photocall. Un peu plus tôt, c'est auprès des policiers français, admiratifs, que l'acteur américain a pris la pose pour des photos. «Rambo V: Last Blood» sortira en salles à l'automne 2019. Le scénario a été coécrit par l'acteur lui-même.

178

«Pour toi public, j'ai compté tous les plans qui montrent des culs dans #MektoubMyLoveIntermezzo : il y en a 178. Si on les enlève, je pense que le film dure 20 minutes», écrit une journaliste à propos du film d'Abdellatif Kechiche. En compétition officielle, le long métrage s'intéresse à un groupe de jeunes femmes qui, après la plage, vont danser en boîte de nuit. Les trois quarts du film ont été tournés dans ce lieu clos avec notamment une scène de sexe très crue et de longs plans sur les fesses et les seins des actrices.

-Malaise

Le réalisateur français Abdellatif Kechiche est apparu très tendu à la conférence de presse au lendemain de la projection de «Mektoub My Love: Intermezzo», en compétition officielle. Le film de 3h28 a suscité des réactions très contrastées entre «transe magistralement filmée» et «voyeurisme gratuit jusqu'à la pornographie».

«J'ai essayé de montrer ce qui me fait vibrer moi, des corps, des ventres, et de décrire par le mouvement ce que font les actrices danseuses, le mouvement du corps exceptionnel est magique pour moi», a lancé le cinéaste.

Première expérience

La benjamine du jury, Elle Fanning, 21 ans, raconte au site du Festival de Cannes sa première expérience sur la Croisette pour «The Neon Demon» de Nicolas Winding Refn en 2016: «J'avais 18 ans et c'était censé être mon bal de promo au lycée. Or j'ai raté mon bal pour venir à Cannes avec l'ami qui devait s'y rendre avec moi. Je portais une robe magnifique, nous sommes allés à la fête après, nous n'y croyions pas...»

Création sonore

Le jury du prix de la Meilleure création sonore «Un Certain Regard», présidé par Robin Renucci a choisi de récompenser à l'unanimité «le film humaniste» d'Oliver Laxe «O que Arde»(Viendra le feu).

Paillettes et bonnes œuvres

Entre des performances de Tom Jones, de Mariah Carey et quelques petits fours, le gala de l'amfAR a récolté jeudi dans la nuit plus de 15 millions de dollars pour la lutte contre le sida, lors d'une vente aux enchères proposant des objets ou des expériences aussi rares, que passer sept jours sur une île privée dans l'Océan indien, acquérir un portrait de Mick Jagger par Andy Warhol ou un lion en bronze, oeuvre du Japonais Takashi Murakami. (afp/nxp)