Slava Show: blizzard, vous avez dit blizzard?

Le bouche à oreille a bien fonctionné. Normal, depuis le temps que le «Snowshow» de Slava Polounine parcourt le monde. Jusqu’au 5 janvier, le Théâtre du Léman ne désemplira pas de gens attirés par ce qu’ils ont entendu dire de ce spectacle hors norme. D’autres en redemandent. Ils l’ont déjà vu à Genève ou ailleurs ces dernières années, mais il y a des variantes dans le scénario. Les interprètes, eux, changent sans qu’on puisse le vérifier, car ils sont tous grimés.

Bientôt septuagénaire, Slava Polounine a créé il y a bien longtemps une race à part de clowns jaunes et verts. Venu du froid russe, ce peuple au nez rouge n’a jamais quitté son décor de neige. Il le transporte partout depuis 1995, sous la forme de gigantesques parois suspendues, bleues du côté matelassé, blanches du côté ouaté. C’est le premier des deux paysages que l’on découvre d’abord: une nuit froide et mystérieuse, traversée par le son lointain d’un train à vapeur d’autrefois. Au son d’une lente petite marche au xylophone, le Slava du jour traverse de jardin à cour. Dans sa brassière jaune, le pauvre hère semble très malheureux. Tiens, un clown triste? Espèce connue. Oui mais rarement désespérée. Pourtant ce promeneur paraît vouloir en finir pour toujours.

Photo: Véronique Vial

Malaise dans la salle venue s’amuser! Et hop, un changement de cap évite le pire. Une idée de mise en scène, un gag qu’on ne révélera pas ici ouvre la scène à la vie, aux surprises, au rire. Les clowns verts y sont pour beaucoup, grâce à leur dégaine impayable.

De tailles différentes, mais tous coiffés du même bonnet à rabats d’oreilles jamais rabattus, aussi démesurés que leurs interminables pieds noirs, ces escogriffes sont une dizaine. Ils évoluent dans un univers d’apparence artisanal. C’est l’une des principales caractéristiques du «Snowshow», malgré son ambition et sa carrière internationale, que d’adopter une livrée bricolée, usée, froissée, élimée, effilochée. Rien de clinquant, rien de satiné, pas de strass, mais des étoffes, du coton, du tricot, de la ficelle, du papier, dont le pouvoir d’évocation n’est pas moins puissant que les plus brillants atours. Ce parti pris naturel et simple fonctionne parfaitement avec la poésie des sketchs du petit monde de Slava.

Photo: Véronique Vial

Et le mutisme des clowns, quel régal! D’abord, nul besoin de traduction puisque tout se comprend par le geste, le regard, la mimique, la situation. Dans la grande tradition de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy, Buster Keaton, Dimitri... Tout l’art du clown est là, perceptible dans les plus petits détails. Pourtant, le «Snowshow» ne lésine pas sur le gigantisme. C’est à grande échelle qu’il propulse des bulles de savon sur scène, qu’il tisse une toile d’araignée au-dessus des fauteuils ou qu’il fait souffler le blizzard dans la salle. Du coup, le public s’implique physiquement, dans une vaste séance de défoulement collectif à grande échelle. Expérience rarissime et formidable. Longue vie aux clowns de Slava!

Jusqu’au 5 janvier au Théâtre du Léman.Représentations à 20h, à 19h le 31 décembre et à 11h et 17h le 5 janvier.Plus d'informations sur: opus-one.ch