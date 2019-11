Scorsese en exclusivité à Genève!

À travers Scorsese et quelques autres cinéastes, le film de mafieux est quasi devenu un genre en soi. Il a ses lettres de noblesse, ses classiques, ses ratages. Mais rares sont les films qui portent en eux l’essence même du genre et réussissent à transcender leur sujet pour tenter de découvrir ce qui se terre au-delà. «The Irishman», qu’on pourra découvrir dès demain en exclusivité à Genève (lire ci-dessous), est de cette trempe. Pour Martin Scorsese, qui porte ce projet en lui depuis des années mais a dû se tourner vers Netflix pour le monter financièrement, il s’agit bien de raconter l’histoire d’un homme, Frank Sheeran, désormais septuagénaire, ex-tueur à gages qui a travaillé toute sa vie au cœur de la mafia. À la retraite, proche de la mort, du moins le suppose-t-on, il se souvient de toute sa vie et la voit redéfiler. Ce sont ainsi environ trente ans d’histoire américaine qui sont passés en revue, parallèlement au destin d’un homme autour duquel gravitent parrains du crime et gangsters, ainsi que le célèbre Jimmy Hoffa, patron du syndicat des routiers, dont la mystérieuse disparition en 1975 fait parfois encore débat. Disparition que le film résout. Basé sur un livre de Charles Brandt cité au tout début du long-métrage, «I Heard You Paint Houses», «The Irishman» tente de préserver la véracité de sa narration, la plupart des personnages du film n’étant, précisons-le, pas du tout fictifs.

Méditation sur le destin

Pourtant, dans cette vaste fresque de souvenirs ponctués par des meurtres, des coups d’éclat et une violence latente, Scorsese semble délaisser l’action au profit de la contemplation, voire de la méditation. Ce qui est forcément paradoxal, le film de mafieux étant généralement considéré comme un cas particulier de cinéma d’action. Ici, vécue par procuration par des comédiens rajeunis, replongés dans leur passé, envahis par une fausse nostalgie, l’action n’est plus le moteur du film. D’une complexe méditation sur le destin et le sens de la vie, dans une approche plus bergmanienne que tarantinienne, pour tenter un raccourci hasardeux, Martin Scorsese délivre une vision élégiaque souvent saisissante. Revisitant les lieux communs du genre, convoquant des acteurs qu’il connaît bien pour la plupart, il leur propose un ultime tour de piste qui se mue même en pure émotion à la fin du film. On a dès lors le sentiment que le metteur en scène italo-américain boucle une boucle, achève un cycle qui a plus ou moins débuté avec «Mean Streets» (1973), avec déjà Robert De Niro et Harvey Keitel. Son ambition, son budget, qui avoisine les 175 millions de dollars, sa démesure, sa longueur – il dure 3 h 28 – en font de toute évidence un film somme au premier sens du terme. C’est-à-dire celui d’addition ou, mieux, de synthèse de l’ensemble des préoccupations scorsesiennes.

Paradoxe du cinéma

Mais ce constat est partiellement trompeur. Car l’élégie, la méditation ne débouchent pas pour autant sur l’abstraction. «The Irishman» est au contraire un film extrêmement concret. Chaque détail, chaque objet compte. Tous les personnages sont décrits avec une minutie maniaque. C’est la fille de Frank/De Niro, mangeant de la soupe en observant son père, ou ces gros bras éternellement réduits au second plan que tel insert permet de faire exister au-delà de la silhouette. Le foisonnement est ici dans le détail et la folie n’est jamais loin. Innovant dans le genre, Scorsese procède au rajeunissement numérique de ses comédiens, et nulle coquetterie esthétique ne le justifie. Devant la caméra, des fidèles du cinéaste – De Niro, Keitel, Joe Pesci – se partagent la vedette avec Al Pacino, jusqu’alors jamais apparu chez Scorsese. Les héros sont fatigués, peut-on penser. Sauf que non, puisque le film ne cesse de leur redonner une éternelle jeunesse, paradoxe du reste inhérent au cinéma, qui confère un semblant d’éternité à tous ceux qu’il capte. «The Irishman», même si par instants il résiste à l’analyse, notamment de par une narration complexe, demeure une œuvre massive et subtile, une sorte de film d’adieu qui semble marquer un terme à une filmographie pourtant très ouverte. Indispensable sur grand écran. «The Irishman» Fresque, 208’, exclusivement au Cinérama. Cote: ***