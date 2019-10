Un orémus sur le Rhône

Pour la Toussaint, la Comédie réquisitionne le Bâtiment des Forces Motrices pour une oraison funèbre. «Requiem pour L.» prie en effet pour Lucie, filmée alors qu’elle rendait l’âme, mais aussi pour tous les morts qui hantent le public et les 15 interprètes. En vue de leur cérémonie, le compositeur italien Fabrizio Cassol (du groupe Aka Moon) et le chorégraphe belge Alain Platel (des Ballets C. de la B.) injectent du jazz et des musiques africaines dans le «Requiem» de Mozart. Créé en 2018, ce deuil collectif, la 5e collaboration des deux artistes, suscite la pâmoison où qu’il passe.

«Requiem pour L.» BFM, vendredi 1er novembre à 20 h (complet), samedi 2 novembre à 18 h, www.comedie.ch