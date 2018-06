Polo & Pan transporte Caribana dans la forêt tropicale

Pour sa soirée 100% électro, vendredi soir, Caribana a mis les petits plats dans les grands. Au programme de l’avant-dernier jour de festival vaudois, une série de groupes du cru, d’autres pas. Tous ont fait onduler les bords du lac et le public - de tous les âges - venu démarrer le week-end. 8000 personnes, soit la capacité maximale du festival par jour, ont passé l’entrée. Le meilleur score de la semaine.

Il est 21h30 lorsque Polo & Pan, respectivement Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan, de leur vrai nom, entrent en scène. Les deux compères parisiens, dont le premier, blessé, est en béquilles, saluent gaillardement leur audience, et lancent les premières notes depuis la grande scène. Aussitôt, c’est comme une transe qui s’empare du public. Polo et Pan, vêtus de la même tunique blanche à discrets motifs colorés et pantalons blancs, ressemblent à des mages. Polo, malgré sa jambe folle, se déhanche avec bonne humeur, et ça fait plaisir à la foule. La nuit tombe doucement sur Caribana, pour le moment épargné par la pluie. La mélopée tropicale du duo enveloppe totalement son auditoire, qui danse et saute à la demande. Les deux enchanteurs livrent leur électro sucré, empli de samples rappelant le cri d’oiseaux venus de contrées lointaines. On dirait des sorciers indiens performant une danse de la pluie, mais à l’envers. Derrière leur autel, ils enchaînent les morceaux, comme un rituel. Polo —ou serait-ce Pan? On ne sait plus, on a oublié—, s’avance devant la scène en clopinant sur sa jambe valide et vient chanter quelques mots. Le premier rang jubile.

Ambiance cocotiers

À 22h20 précises, le sort est rompu. Les gouttes rebellent tombent sur le public qui les accueille avec reconnaissance —c’est qu’il fait chaud. Pendant que résonne «Canopée», grand succès des DJ, les deux copains se donnent l’accolade, ce qui fait hurler le public, conquis. C’est vrai qu’ils ont l’air sympa, ces deux-là.

«C’était frais! C’était prenant! On a pu danser, tout le monde dansait!», s’enthousiasme Hélène, tout juste remise de ses émotions. Cette Genevoise de 34 ans venue spécialement pour Polo & Pan, «et pour Petit Biscuit» ajoute-t-elle, est ravie. «C’était ambiance très cocotiers!»

Festival à taille humaine

Pendant ce temps, sur la petite scène, «ça fait boum boum dans les oreilles», comme dirait le groupe Salut c’est cool. La pluie tombée pendant Polo & Pan s’est depuis longtemps évaporée, et les plus jeunes se sont massés devant Skin, la chanteuse du groupe de rock Skunk Anansie, pour une techno sacrément énervée, aux accents minimale. Ça ne semble pas déranger Vincent, qui a fait le déplacement depuis Annecy pour la soirée électro. Son ami Sébastien, 45 ans, venu avec son chéri Jérémy, est un fidèle de Caribana, «je viens chaque année depuis… 5 ans, raconte-t-il, pour l’ambiance unique. Ici, c’est cosy et moins impersonnel que dans de plus grands festivals. C’est à taille humaine.» Ces trois-là attendent surtout Petit Biscuit et Ofenbach, plus tard dans la soirée.

À l’heure où le «jeune Biscuit» commence, les étoiles sont déjà hautes dans le ciel. La foule est dense devant la grande scène, qui est venue prendre un shoot de bonne énergie. «C’est vrai qu’il est tout mignon», peut-on entendre dans le public, rapport à l’âge du DJ, né en 1999. «Bonsoir Caribana… J’espère que vous allez kiffer», s’aventure-t-il dans son langage de jeune, que le public —jeune aussi— ne lui reproche pas, au contraire. Derrière lui sont projetées des images de synthèses en 3D, des formes argentés hypnotiques: une tête humaine, des sphères, des formes psychédéliques… C’est poétique et ça accompagne très bien la planante électro de l'artiste. Tout est très bien réglé, peut-être trop? Qu’importe, il lance une nuit d’électro qui se poursuivra en plus petit comité, à mesure que les heures défilent. C’était bien, et on se dit qu’on reviendra l’an prochain?