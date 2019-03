Paléo célèbre en français le rap tout-puissant

On espérait Bono, ce sera Soprano. Tant pis, ou tant mieux. En dévoilant mardi à Nyon une programmation à l’impressionnante domination francophone, le Paléo Festival a bétonné plus encore sa tendance de l’année dernière, qui plaçait sur ses scènes les principales figures de la nouvelle variété rap. Du 23 au 28 juillet prochain, ce sera au tour de Soprano, Damso, Dadju, Gringe, Lomepal, Aloïse Sauvage de secouer l’Asse. En tout, la 44e édition aligne une quinzaine d’artistes francophones marqués par le hip-hop, plus une vingtaine de vedettes chantant en français, de Patrick Bruel à Christine and the Queens, Stephan Eicher, Jane Birkin ou -M-.

«Le francophone fait partie de l’ADN du Paléo depuis sa création, tempère le directeur, Daniel Rossellat. De plus, l’invité du Village du Monde, le Québec, fait pencher la balance.» N’empêche: à vue de nez (ou à hauteur d’oreille), il faut remonter au siècle dernier pour se souvenir d’un Paléo à ce point dédié à la chanson francophone, avant que la pop-rock anglo-américaine ne s’invite en convive obligée des agapes festivalières. Elle est désormais reléguée en bout de table, jeudi autour de The Cure.

Longtemps hors la loi, le rap français s’est assagi et a débordé ses frontières musicales et ses codes originels, devenant la bande-son hégémonique des moins de 20 ans. En lui ouvrant grand ses portes, Paléo (comme la plupart des festivals romands) s’adapte au goût du jour et régénère son public. Dans un double effet d’aubaine, en puisant dans le vivier francophone qu’affectionnent les plus jeunes, le rendez-vous nyonnais s’affranchit du marché anglo-saxon devenu ultraconcurrentiel, saturé, soumis aux limites du calendrier et aux cachets de stars en inflation permanente. De quoi faire durer la tendance, en attendant le prochain Nirvana.

«Soprano, c’est la nouvelle variété familiale»

Le coprogrammateur de Paléo commente une édition marquée par la prédominance de la galaxie rap. Interview express.

Plus encore que l’année passée, qui marquait l’installation de la variété rap dans les festivals, la prochaine édition valide cette nouvelle prédominance.

Paléo a toujours fait du hip-hop: IAM, MC Solaar, etc. On ne l’a jamais boycotté, contrairement à certains festivals ou organisateurs de concerts suite à des problèmes de sécurité. Le soir où Rammstein jouait sur la Grande Scène, en 2005, on faisait Kool Shen, de NTM, sous le Chapiteau. On nous avait dit que les publics allaient s’entre-tuer! Tout s’est bien passé.

Mais le hip-hop de 2019 n’est pas celui de 2005.

Effectivement, le rap s’est passablement normalisé. Et tout va très vite. En quelques mois, des gens comme Damso et Lomepal sont devenus des rockstars. On parle de nouvelle variété. Il y a quelques années, on faisait plus de variété «classique», type Garou ou Obispo, mais je pense qu’un artiste comme Soprano entre dans cette même catégorie familiale. Ou Angèle, qui rassemble les ados comme les parents, et qui peut plaire le même soir aux fans de Damso comme à ceux de Thiéfaine.

Craignez-vous que les quadras et plus ne se sentent exclus?

Notre objectif est de rajeunir notre public tout en trouvant l’équilibre pour que les plus âgés s’y retrouvent aussi. C’est un exercice compliqué que nous devons viser pour chaque soirée, en sachant que les styles sont devenus moins exclusifs. Des artistes émergeant de la scène rap peuvent plaire à un plus grand nombre, l’expérience du live n’étant pas celle du disque. Avec le hip-hop, on constate en concert une super ambiance, une dynamique assez géniale qu’on avait un peu perdue dans les concerts de pop. Le spectacle est aussi dans le public.

(TDG)