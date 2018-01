Noemi Lapzeson avait fait de Genève une place de la danse contemporaine

En octobre dernier*, cette artiste au riche parcours international avait reçu le Grand Prix suisse de la danse, décerné par l’Office fédéral de la culture en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

Cette distinction honorait une longue et belle carrière de danseuse, de chorégraphe et d’enseignante ainsi qu’une personnalité attentive et bienveillante. Il récompensait aussi l’engagement et la créativité d’une femme qui «a contribué de manière déterminante au rayonnement de la danse suisse», sans oublier de donner ses lettres de noblesse à la danse contemporaine à Genève.

Genève où elle a débarqué un jour de 1980, trouvant la cité du bout du lac merveilleusement paisible, après Buenos Aires, New York et Londres. Noemi Lapzeson s’y installe avec sa fille, dont le père est Suisse. La mère et l’enfant arrivent de Grande-Bretagne, où la danseuse travaillait après ses années new-yorkaises passées dans la prestigieuse Martha Graham Dance Company.

Ici, Noemi Lapzeson creuse sa voie, faisant bénéficier de son expérience les élèves danseurs de plusieurs institutions genevoises: École de danse du Grand Théâtre, École de danse de Genève, Institut Jaques-Dalcroze. Elle donne en même temps ses propres cours privés, très suivis. Son expérience au contact de la danse moderne américaine, son approche intelligente du mouvement et son charisme personnel lui attirent de fidèles recrues.

Elle participe en 1986 à la création de l’Association pour la danse contemporaine (ADC), longtemps unique programmateur de danse contemporaine à Genève. Et, en Suisse romande, l’originalité des spectacles de Noemi Lapzeson est totale: avant les autres, elle danse nue. Avant les autres, elle utilise la musique contemporaine…

La première, elle mêle le baroque et le contemporain, la poésie et la danse, la danse et la philosophie, toujours en observation, toujours en réflexion.

*Éléments repris de notre article paru en octobre 2017

(TDG)