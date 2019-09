Le mystère de la Dame blanche se corse sur scène

En approchant du site aux parois pierreuses tout de bleu éclairées, on peine imaginer l’imposante place forte érigée ici il y a sept siècles, alors que les dauphins du Viennois et sires du Faucigny, maîtres des lieux, livraient guerre aux contes de Savoie. Du Château de Rouelbeau demeurent aujourd’hui de maigres vestiges qu’une opération de fouilles et de conservation menée en 2016 par le Service d’archéologie du canton a permis de mettre en valeur. Demeure aussi le mystère qui enveloppe les lieux, et tout particulièrement cette sombre légende liée à la figure de la Dame blanche. On dit que, depuis qu’elle fut répudiée par son mari, le chevalier Humbert de Cholay, cette femme désespérée hante le domaine, en compagnie de toutes sortes de revenants.

Le mythe en question, si bien partagé dans les hameaux et communes environnants Meinier, trouve ces jours-ci un éclairage tout à fait inattendu, grâce à un spectacle ambitieux et abouti: «Qui a peur de la Dame blanche?» Le projet d’envergure, porté par l’Orchestre de chambre de Genève et par les élèves des cycles d’orientation qui forment l’orchestre L’OCO-motion, présente un point fort: celui d’une narration articulée et captivante. Ainsi, en empruntant les chemins menant à la scène et à la tribune qui lui fait face, on croise des têtes de morts placées dans les troncs d’arbres, et l’on s’attarde à lire des messages d’avertissement demandant le respect des lieux pour éviter de contrarier la Dame. Le tout au milieu de lumières feutrées, de fumées et de bruits d’animaux nocturnes.

Il y a ensuite le récit que sert sur le plateau le comédien Laurent Sandoz, figure truculente débarquant et partant sur une vieille moto. Sa voix délicieusement caverneuse donne une belle épaisseur à cette histoire de spectres. Il y a aussi un dispositif scénique simple et efficace, signé par Robert Nortik, qui fait coexister l’orchestre – en arrière-plan – et des toiles aux trames transparentes – au-devant de la scène – sur lesquelles sont projetées des images et des animations percutantes. Ajoutons enfin une vaillante prestation orchestrale, placée sous la direction d’Arsène Liechti, sur les musiques évocatrices de Christophe Sturzenegger et des textes de Guillaume Rihs, et on tient là le plus bel hommage qu’ait connu le fantôme de Meinier.

«Qui a peur de la Dame blanche?», au Château de Rouelbeau, Meinier; jusqu’au 21 sept. www.locg.ch