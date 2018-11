L’univers festif de Béjart

Bientôt vingt ans que l’immense sculpture joue à la Belle au bois dormant dans un dépôt de la région, sans l’assurance d’en sortir un jour! Tout dépend des projets en cours, des envies, des singularités qui vont et viennent pour composer la très organique compagnie du Béjart Ballet Lausanne. Projection d’un amour qu’un enfant aurait juré «gros comme ça» à sa mère autant que montagne d’amour, la figure maternelle n’était pas sûre non plus de retrouver une porte laissant passer toute son envergure.

Mais le baiser du juste moment est arrivé et la très botticellienne beauté sera sur le plateau de Beaulieu du 18 au 22 décembre pour couver la fantaisie onirique de «Casse-Noisette», premier classique relu par Béjart. Tchaïkovski toujours à la musique, la trame toujours décorée des flocons et guirlandes de Noël, le conte s’ouvre sur une page plus personnelle. Autobiographique même. Le gosse habite Marseille, la magie de la fête brille dans ses yeux jusqu’au jour où sa mère meurt. Il a 7 ans, Noël n’aura plus jamais le goût de l’amour, sauf dans ses rêves les plus fous, dans ces notes d’accordéon jouées par sa marraine – une bonne fée incarnée par Yvette Horner – ou dans ses bouffées de tendresse qui vont l’aider à devenir un homme. Un danseur. En 1998, pour la création au Teatro Regio de Turin, ce danseur, c’est Damas Thijs (Bim). Gil Roman, lui, est M… (pour Marius Petipa, Mephisto et M…).

Du ballet au bal populaire

«Un rôle à la fois très exigeant techniquement et très engageant, en plus d’être un véritable défi: il m’avait mis en collant, à 40 ans… Il fallait oser! confie-t-il. Au-delà, ce ballet, c’est tout l’univers de Maurice que je connais, festif. J’ai pris du plaisir quand il l’a réglé, on s’amusait, ça m’amusait. L’envie de le reprendre s’est imposée comme une évidence quand je l’ai vu, répété, par le Tokyo Ballet. J’ai ressenti la qualité de cette œuvre qui renvoie à Maurice; on baigne dans sa voix, dans ses émotions. C’était le bon moment! En plus, j’ai les danseurs pour le faire, ce qui n’est pas toujours le cas. Une compagnie, ça bouge, ce n’est pas toujours facile à accepter, mais aujourd’hui je me suis habitué à ce mouvement, il m’inspire.»

Dans le tourbillon des souvenirs surgissent aussi ceux liés à Yvette Horner. «Maurice a toujours aimé Yvette, il avait eu cette idée et, tout d’un coup, on l’a vue arriver. Un personnage, une icône populaire et touchante. Je me souviens d’un soir en particulier, dans la série des représentations données à Lyon, elle nous avait entraînés à un bal populaire et les deux heures de «Casse-Noisette» ne l’ont pas empêchée de jouer encore et encore, toute la nuit.» Dans la salle de répétition du «Presbytère», quelques minutes plus tôt, le temps s’était arrêté. Une fois. Alors que les notes nostalgiques des «Roses blanches» résonnaient et que les lèvres de Gil Roman suivaient le mouvement: «Cette chanson me faisait pleurer quand j’étais gosse, elle fait partie de ces airs qui passent d’une génération à l’autre, toujours aussi bouleversants.»

Fantasmagorie, souvenirs, désirs

Le temps s’arrêtera une seconde fois, figé sur le souffle d’un danseur. Il recommence, reprend le mouvement du pied, celui de la main, et recommence. Sur les côtés, au sol, à l’échauffement, toutes les énergies se concentrent sur lui, plus personne ne bouge: la compagnie s’est immobilisée dans un silence solidaire de son effort vers la perfection. Gil Roman l’accompagne, l’élève, il temporise aussi. «Ça va? Essaie de finir net, mais il faut que tu puisses prendre du plaisir.» L’empreinte du BBL! «Même s’il y a certaines choses très techniques, qu’il faut enfiler les pas d’une certaine manière, ça reste un conte, explique le directeur artistique en coulisses. Il faut pouvoir se glisser dans les yeux de l’écolier qui regarde tomber la neige, il faut trouver ce parfum de la magie de Noël.» Mais à chacun de le faire et de le composer. «Je leur laisse la découverte, c’est le plus important. Si on explique trop les choses, si on part de ce qui a déjà été fait, on perd l’interprétation, on se perd. Ce qui m’intéresse, c’est ce que le danseur va faire de ce parfum. Or, avec des explications, on risque de bloquer le corps; c’est fragile, un corps qui danse.»

Plus encore qu’à l’habitude, Gil Roman doit balayer extralarge pour chasser le détail et peaufiner l’extrême précision. «Casse-Noisette», fantasmagorie et kaléidoscope d’une enfance butinant entre les rêves, les souvenirs et les désirs, n’est pas un ballet comme les autres. Il s’y passe mille choses à la fois, un peu comme dans une symphonie. Pour régler ces voix multiples, pour être dans le seul bonheur de danser, il restera trois petites semaines au BBL à son retour à Lausanne, après une tournée passant par Bulle (du 2 au 4 novembre), Bonn, Stuttgart et Lugano.

Rendre hommage à Yvette Horner

Le traîneau qui va l’amener sur scène en Fée musicienne a déjà repris du service pour les répétitions. En revanche, pour les cheveux couleur feu sauvage, on verra bien… Pour la tenue aussi: scintillante à souhait en 1998, celle d’Yvette Horner était griffée Jean Paul Gaultier. Lisa Biard a vu tout ça dans les archives! Mais elle n’est pas dans la copie, surtout pas, elle est l’incarnation des notes ajoutant un accent français à la partition de Tchaïkovski. La jeune musicienne – 30 ans dans quelques jours – est le souvenir de la marraine de Béjart qui jouait de l’accordéon. Mais en plus de reprendre le rôle créé par la reine des bals populaires, en plus d’aimer amener son instrument sur des terrains très différents, la Montheysanne a un autre point commun avec Yvette Horner.

L’incrédulité! Au premier appel, ni l’une ni l’autre n’ont cru à l’invitation à venir danser «Casse-Noisette» avec le Béjart Ballet. «Extrêmement heureuse», Yvette Horner cédera devant l’insistance de son «dieu de la danse», répondant à son deuxième coup de fil après avoir cru à une blague lors du premier. Alors que Lisa Biard s’est trouvée devant une proposition de Gil Roman «tombée du ciel». «J’ai mis un moment pour y croire, j’avais l’impression de flotter. Mais ça m’a fait du bien de pouvoir me mettre au travail, d’être avec les danseurs, j’ai pu commencer à y croire.» Le rôle est difficile. Il faut jouer debout, oublier les 12 kilos qui pèsent sur les épaules en plus de se détacher de l’instrument. Le regard appliqué, plus que dans l’attente inquiète, la jeune femme sait qu’elle doit encore progresser du côté de son jeu de scène et cherche le verdict dans les yeux du directeur de la compagnie. Habituée du grand écart entre les partitions baroques de Bach, les tournées autour des musiques du monde avec Paraiba, la composition et l’enseignement, elle veut là aussi donner le meilleur, «pour rendre hommage à Yvette Horner, figure phare qui fait partie de l’histoire de mon instrument, c’est donc un honneur.» Mais aussi, glisse-t-elle, «pour cette atmosphère incroyable ici. Tout le monde est bienveillant, les valeurs sont collectives, saines, et tous me donnent l’impression d’être des leurs.» F.M-H. (TDG)