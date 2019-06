J'ai rendez-vous avec un ondiste

Festival curieux de classique comme de jazz, allant jusqu’à dénicher du rock bien senti pour clore ses soirées, Les Athénéennes installent leur 9e édition à l’Alhambra du 6 au 14 juin. Au programme de l’ouverture ce jeudi, outre le pianiste Yaron Herman en trio, ainsi que Florian Favre en duo électronique, on y entendra, pour plat de résistance, la symphonie n° 36 en ut majeur dite «Linz» de Mozart par l’Orchestre de chambre de Genève. Ainsi qu’une des pièces les plus appréciées de Messiaen, «Trois petites liturgies de la présence divine». Une vedette du piano s’y attelle, l’Américain Nicholas Angelich. Également le chœur Spirito. Enfin, ces «trois petites liturgies» ne seraient pas complètes sans la présence d’un ondiste.

De Brel à Maurice Jarre

Le curieux métier a son représentant genevois, Jaques Tchamkerten. Bibliothécaire au Conservatoire, ce passionné de musicologie joue des ondes Martenot. Voilà l’ondiste. Adepte d’un instrument assez rare pour fasciner, électrique de surcroît, mais ancien si l’on ose dire, mis au point en 1928 par Maurice Martenot, qui entendait reproduire les chuintements d’un poste radio entre deux stations.

«Les ondes Martenot font partie de notre environnement sonore, raconte Jacques Tchamkerten. On reconnaît les sons, sans qu’on sache de quel instrument il s’agit. Des ondes, vous en trouvez aussi bien chez Brel, dans «Ne me quitte pas», qu’au cinéma, ainsi lorsque Maurice Jarre compose la musique de «Lawrence d’Arabie».» Qu’on songe alors à ces effets de soucoupe volante, prisés des films de science-fiction. Ces glissandi mystérieux, proches de la voix, font la marque de fabrique de l’instrument, rendus, en plus du clavier, par ce ruban dont on joue avec une bague sur l’index.

Arrêtons-nous un instant sur ces «Trois petites liturgies» programmées jeudi: chœur, piano, orchestre à cordes, percussion, et ondes Martenot. Voilà un triptyque, sur un texte écrit par Messiaen, dans un langage poétique mystico-surréaliste. «Une expression de la foi qui fit scandale à l’époque, mais connut un accueil favorable du public. C’est une des œuvres les plus données de Messiaen. Parce que c’est une musique séduisante avec des grandes envolées mélodiques, à même d’intéresser un public peu familier du XXe siècle contemporain.»

Bouche-à-oreille

Comment devient-on ondiste? Pour Jacques Tchamkerten, il s’agit d’un «pur concours de circonstances». Messiaen, déjà, qu’il entend à la radio en 1978. «Je tombais des nues.» L’ondiste vedette Jeanne Loriod ensuite, qui l’invite à rejoindre sa classe, à Paris. «À Genève, j’étudiais l’orgue avec Pierre Segond. Je ne perdais rien à essayer. Et ça m’a plu!»

Pour acquérir son premier instrument, Jacques Tchamkerten, déjà employé par la bibliothèque du Conservatoire, y mettra toutes ses économies. Pour en faire une carrière? «On se fait connaître par bouche-à-oreille. Mais les occasions de jouer ne sont pas nombreuses. Honegger, Messiaen, Varèse, Koechlin, voilà le fond du répertoire, somme toute limité.» Moralité: «Des ondes Martenot, on n’en vit pas».

Un si petit répertoire, cela s’explique par l’attrait relatif des ondes auprès des compositeurs savants. «Ainsi de Poulenc, qui préférait utiliser la voix humaine plutôt que d’avoir recours à une «imitation».» Pourtant, relève Jacques Tchamkerten, ce n’est pas tant cet effet vocal qui fait des ondes un instrument captivant. Mais ses qualités expressives, mélodiques. «Dans les années 80, en plein boom des synthétiseurs, les ondistes passaient pour des rigolos. Aujourd’hui, ses qualités expressives fascinent la nouvelle génération de musiciens. En 2019, les ondes Martenot ne sont plus une survivance électronique des années 20, ni une curiosité vintage, mais un véritable outil de création.»

Les Athénéennes, 9e édition, du 6 au 14 juin, Alhambra et autres lieux. Infos: lesatheneennes.ch

