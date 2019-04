En carrefour de cultures musicales, Agapé déploie une affiche pertinente

Les meneurs de la manifestation vous le diront sans ambages: à Agapé, on ne part pas nécessairement à la quête effrénée de nouvelles figures à inviter et on ne tient pas à générer la nouveauté à chaque édition. Aux tableaux de chasse alignant les prises de renommée mondiale, on préfère les figures, tout aussi réputées, avec lesquelles nouer un rapport fidèle et prolongé dans le temps. Le passé récent de la manifestation bisannuelle consacrée à la musique et à l’art sacré rappelle cette orientation forte. Un exemple? La directrice artistique Ariane Schwizgebel n’hésite pas: «Celui du grand violiste et chef d’ensemble catalan Jordi Savall, qui a enchaîné les participations chez nous. L’agenda empêche de réitérer sa présence cette année.»

Qu’en sera-t-il donc de l’édition qui ouvrira ses portes à la fin du mois de mai? Fraîchement dévoilé, le programme fait renouer les passionnés avec d’autres figures fidèles, comme Leonardo García Alarcón. On ne manquera pas son passage et celui de ses protégés de la Cappella Mediterranea. Épaulée par le célèbre Chœur de chambre de Namur, la troupe dévoilera les traits d’une œuvre du XVIIIe siècle italien tombée depuis longtemps dans l’oubli: «Il diluvio universale» de Michelangelo Falvetti.

Les occasions pour découvrir de nouveaux visages sur la scène genevoise ne manqueront pas pour autant. Dès les premières salves du festival, on pourra se rapprocher, par exemple, du Belge Nicolas Acheten, valeur montante dans le paysage baroque. Avec son ensemble Scherzi Musicali, il offrira un programme centré autour de Monteverdi et ses contemporains. Plus loin, on croisera aussi Hager Hanana, qui s’attellera, avec son violoncelle baroque, à des pièces de Bach et Biber notamment. Le détour par le théâtre – «Le médecin malgré lui» de Molière par la Compagnie en Amazone – et une passerelle vocale entre Orient et Occident, avec des airs baroques et des chants arabes, rappellent d’autres valeurs chères à Agapé. «Depuis les origines du festival, qui remontent à 1992, nous œuvrons pour les rencontres entre les cultures et la cohabitation intelligente des confessions. Et nous laissons entièrement la place à des artistes d’horizons divers et variés.» Une mission humaniste dont la pertinence fait la richesse de cet événement.

Festival Agapé. Du 29 mai au 2 juin. Rens.: www.festivalagape.org

(TDG)