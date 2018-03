Deux séances genevoises pour Dieudonné

Le rendez-vous a été tenu secret jusqu'à la dernière minute. A 16h dimanche, les aficionados inscrits en ligne recevaient par SMS l'adresse de la représentation prévue à 17h. Un peu plus tard, on informait les détenteurs de billets pour la séance de 19h. A deux reprises, une queue de 350 personnes au moins se tortillait devant le Centre de Conventions CACG sis au 27 de la rue Voltaire, en attendant d'assister au solo de Dieudonné M'bala M'bala créé en 2017, «La Guerre».

La raison de ce jeu de piste? «Eviter aux loueurs de salles comme aux spectateurs la pression d'associations qui me sont hostiles», selon le comique interviewé entre les deux shows. Il est vrai qu'entre soi, le public de fidèles – plutôt jeunes, à légère majorité masculine, mêlant Genevois et frontaliers – n'a manifesté ni agressivité, ni provocation, ni nervosité aucune. Doux comme un agneau, le parterre bondé s'est surtout signalé par sa promptitude à rire aux gags de l'humoriste et par sa volonté de lui réserver un accueil chaleureux sur territoire helvétique.

De l'autre côté du rideau, Dieudonné lui-même n'a pas cherché à échauffer l'audience. S'il s'en prend volontiers aux idées qui font l'unanimité, c'est parce qu'il estime que tel est son rôle d'amuseur: «Au temps des monarques, déclare-t-il, on accordait plus de libertés au bouffon qu'aujourd'hui». Sur scène, il exprime d'abord sa joie de se produire à Genève, où il n'était pas revenu ses démêlés en 2009, quand la Ville de Genève avait refusé de lui louer l'Alhambra, et qu'il s'était replié à la Cité Bleue. Dix-huit mois plus tard, le comédien remportait le procès qu'il avait intenté à la Ville en faisant valoir la liberté d'expression.

En communiquant exclusivement par la voie de son site Internet, Dieudonné est venu cette fois sans causer le moindre trouble. Tout en se faisant discret, il fait salle comble auprès d'un public acquis, tranquille, et demandeur.

Développement à suivre. (TDG)