Clubs virtuels et streaming electro

L’idée n’est pas partie de Berlin, mais c’est là que sa réalisation est la plus impressionnante. Continuer, pour les clubs de musique électronique, d’avoir une présence auprès de leur public est un acte de résistance, autant qu’une façon de crier sa crédibilité et son utilité publique auprès des médias et, surtout, des institutions étatiques. Alors que partout dans le monde, des night-clubs, labels, collectifs et particuliers utilisent le stream (diffusion en live de contenu audio ou vidéo sur internet) pour continuer d’exister, la capitale techno attire l’attention grâce à l’initiative «United We Stream», une coalition de clubs berlinois (Tresor, Watergate, Katerblau…) qui, tous les soirs dès 19 h, propose le live de quelques DJ, retransmis par un site dédié et la plateforme ARTE Concert. Désormais, le plus grand club virtuel au monde.

«Nous ne nous focalisons pas sur les artistes, mais plutôt sur la survie de nos clubs et organisateurs de soirées», explique Lutz Leichsenring, conférencier et porte-parole de la Club Commission, le réseau établissements de nuits berlinois à l’origine de ce grand projet. «Un groupe de réflexion travaille actuellement aux questions post-coronavirus, qui sont avant tout économiques», poursuit l’activiste culturel, qui se félicite que l’appel aux dons lancé par son équipe ait déjà récolté plus de 300 000 euros. «Nous attendons de savoir quelles aides viendront de l’État pour sauver ce qui, à Berlin, représente une gigantesque offre culturelle. Nous sommes en effet moins des clubs nocturnes qu’un pan non négligeable de la culture du pays.»

Chaque année, 3 millions de touristes viennent fouler les dancefloors de Berlin, faisant monter à 1,5 milliard d’euros les revenus perçus par les clubs. «Si le gouvernement ne faisait pas le choix de nous aider, cela ne serait pas logique. Si on n’aide pas les clubs de Berlin, quels clubs sur la planète méritent d’être sauvés?»

DJ sur place

En Suisse romande, les discothèques subissent pour l’instant un traitement différent selon les cantons. Au moment de rester visible, on profite, au Downtown K, petit club alternatif de Neuchâtel, d’une autorisation de la police d’émettre deux streams par semaine depuis ce sous-sol d’habitude plein à craquer les week-ends. «À la première session, la police a frappé à notre porte et est venue vérifier que les deux personnes présentes – le DJ et moi, qui assurais la technique – respectaient la politique de distanciation», raconte Thomas Menant, le tenancier du lieu. Mais au-delà de cette jolie initiative, les réalités économiques affleurent rapidement dans son discours: «On attend impatiemment un geste de la Confédération. Quand les mesures ont été annoncées, j’ai tout de suite pris les devants en demandant à mon propriétaire d’échelonner les loyers et ai demandé à décaler le paiement de mes charges sociales. Heureusement, on m’a répondu favorablement.»

À Genève, la Motel Radio du Motel Campo, dont la DJ résidente Audrey Danza assure qu’elle survivra à la crise du coronavirus, propose chaque jour plusieurs mix, en demandant aux musiciens d’être très vigilants: «Chaque DJ se lave les mains avant et après sa prestation, et les machines sont désinfectées entre chaque session», rassure-t-elle. Avant de rappeler l’existence d’un compte PayPal mis en place dans l’espoir de dons généreux qui, cette fois-ci, doivent profiter en premier lieu aux artistes.

Dans la capitale vaudoise, au Mad, Igor Blaska, résident depuis vingt-six ans de l’institution des nuits lausannoises, propose de danser un peu différemment, grâce à la plateforme internet mad.club et à l’initiative «Télé MAD clubbing»: «La police ayant refusé toute présence dans le club, je diffuse des sets de musique depuis mon studio personnel.»

Dans ses vidéos, on le voit mixer depuis sa cave avec, de temps en temps, l’apparition de son fils ou de son chien. Mais ces vidéos de DJ à l’œuvre, toutes retransmises sur Facebook, doivent faire avec un obstacle conséquent que les passeurs de musique électronique connaissent bien: «Les lives sont sans cesse bloqués à cause des droits d’auteur. Les morceaux mixés sont reconnus par l’algorithme de Facebook, à qui il faut prouver l’absence de visée commerciale qu’ont ces petits concerts virtuels.»

Stars et anonymes

«Il vaut donc mieux avoir quelques sous ou émettre son stream depuis une autre plateforme», explique Vanessa Kenel, manager du collectif lausannois 33 Sound System, dont les artistes ont commencé, depuis vendredi, à proposer un live hebdomadaire depuis RTS.FM, riche repère virtuel de propositions électroniques ne dépendant pas d’un lieu nocturne, ce qui est le cas d’autres excellentes initiatives dans la région. Le DJ et promoteur lausannois Matthias Orsett, qui participe à trois d’entre elles, a notamment proposé avec son label, le 29 mars, un mix en collaboration avec le collectif de porno éthique Oil productions, une «sorte de collage electro-érotique, histoire de ne pas dormir».

Diffusé sur Radio 40, ce stream a été rendu possible par le projet interdisciplinaire de deux artistes lausannois, dont la comédienne Agathe Raboud, pour pallier la réduction au silence de tous les milieux artistiques et culturels. «Nous avons voulu une webradio qui diffuse de la musique mais aussi des tables rondes, des conférences et des versions sonores de spectacles annulés.»

À noter encore: l’opération «La Fête aux Balcons», des mix à domicile retransmis par Couleur 3 les samedis soir; les très belles vidéos des «Résiliences sonores», le broadcast genevois WAV33, en collaboration avec le Zoo/ Usine, La Gravière et le label Bongo Joe Records; les 24 heures de musique proposées par 12 clubs suisses romands diffusées sur Couleur 3, mais toujours disponibles sur internet; les streams du label lausannois PASS, sur lesquels Luciano, star suisso-chilienne des dancefloors internationaux, a accepté de diffuser ses sessions de musique captées depuis son propre salon; le groupe Facebook «Electro confinement Suisse romande», sur lequel des centaines d’anonymes peuvent proposer un mix à une seule condition: qu’il ait été enregistré pendant le confinement.

Compilation d’electro suisse

Pour couronner ces actes de résistance artistique, Matthias Orsett, avec plusieurs homologues romands et alémaniques, annonce encore la sortie, le 7 avril, d’une compilation inédite: «Make Some Room: Electronic Relief in Switzerland». «Nous avons demandé à 131 DJ-producteurs de tout le pays de nous donner une track de leur composition, explique-t-il. L’idée est bien sûr de divertir tous les aficionados de musique électro, mais aussi de réaffirmer que la culture électronique, en Suisse, est unie malgré la difficulté, notamment évoquée dans le magazine français Tsugi, de lui dédier un organe national.»

Matthias Orsett se réjouit d’ailleurs que cette «initiative de solidarité» rassemble les signatures prestigieuses du Vaudois Buvette, du Zurichois Bruno Spoerri ou encore des pionniers de la musique électronique suisse du groupe Yello, tous unis contre des temps en sourdine.