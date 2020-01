Antigel aux Vernets: un «Made in» décevant, un «Grand Central» séduisant

Vendredi 24 janvier, aux environs de 20 heures. «Je vous salue les enfants, je vous souhaite bonne nuit. Déposez armes auprès du lit.» Sur le terrain de manœuvre devant la caserne des Vernets, un semi-remorque a l’arrêt supporte une scène noyée de fumigènes. La voix enregistrée du dramaturge Fabrice Melquiot reçoit le public. Huit cent personnes, les plus chanceux devant, les autres tâchant, en vain, d’apercevoir ce qui ressemble à une division en bleu de travail. Trente, peut-être quarante danseurs en rang dans le froid lèvent une jambe, puis l’autre, tandis que les hauts parleurs diffusent un flot de synthés vibrants. Première séquence du premier «made in» du festival Antigel. Puis le camion démarre pour s’arrêter vingt mètre plus loin et ainsi de suite, de sorte que les musiciens et les danseurs auront à la fin fait le tour complet de la place d’armes.

En dix ans, les «made in» ont donné son caractère ludique au festival Antigel. Au fil des éditions, cependant, ces créations, si elles ont gagné en succès, ont perdu progressivement ce qui faisait leur premier intérêt: plonger le public dans un lieu non seulement insolite, mais également extraordinaire – trouver l’un n’assurant nullement qu’on ait l’autre. On se rappelle les Cheneviers et leurs fours gigantesques, la barge à poubelles sur le Rhône, un labyrinthe dans un dépôt des transports publics. Parfois, le parcours racontait même une histoire, de fantômes, de voyage intersidéral, de monstre et de chauve-souris. Aux Vernets, cependant, il n’y avait pas de narration – sinon un listing des lieux visités depuis 2011 par le festival et le rappel du nouveau slogan, «Dix ans, one love». Pas d’insolite non plus – ç’aurait tout aussi bien pu se passer sur la plaine de Plainpalais ou dans un champ de patates. L’extraordinaire? Ne le demandez pas aux artistes, qui jouaient et dansaient dans des conditions inadéquates, la sensation de froid accentuée par l’humidité ambiante. Au mieux, on relèvera ce jeu d’ombres sur la façade, les corps des danseurs découpés par les faisceaux lumineux.

A table entre les lavabos

Ce type de son et lumière - du bon son toujours par Sunfast, rejoint par une section cuivre, un marimba et des choristes de la HEM Lausanne - conviendrait parfaitement pour l’inauguration d’un bâtiment public, d’une ligne de train, ou que sais-je, le prochain chantier autoroutier du canton. Inaugurer, c’est d’ailleurs ce que le festival a fait ces dernières années, de manière officieuse en tout cas, pour la plage des Eaux-Vives notamment (déjà deux animations en deux ans, la troisième cette année). Avec la Caserne des Vernets, c’est un peu le même topo: la caserne sera détruite prochainement, pour y construire un vaste complexe architectural; il fallait donc obligatoirement faire état de ce futur immobilier. «Immobilier»: le terme sera utilisé comme tel par l’orateur Fabrice Melquiot, appuyant la référence d’une formule purement marketing: «Pour les maisons à venir, les foyers heureux, je prends». En fait d’art et de culture, vendredi à la caserne des Vernets, Antigel a surtout fait sa pub et celle de ses partenaires.

Les pieds gelaient sur la terre humide, lorsqu’un ami a ramené des bières. D’où viennent-elles? Juste là, derrière : on entre par une petite porte, on gravit des grands escaliers – ici, les affiches du festival, là, les toilettes de l’armée. Et puis le bar au quatrième et dernier étage, et le restaurant, savoureux plat de lentilles à l’indienne, de quoi se réconcilier illico avec l’hiver. Eclairage chaleureux, tables dressées avec délicatesse, du reggaeton pour l’ambiance. La cantine du festival a été aménagée entre les immenses lavabos qu’utilisent d’ordinaires les recrues. C’est une réussite, de même que l’étage dévolu aux DJ, au 1er, un espace tout en longueur, avec son coin détente, son bar aussi, et puis encore un autre escalier de l’autre côté, et des couloirs pour traverser. Enfin le «Super Bunker», sous-sol de béton prévu pour les artistes moins connus. De sorte que l’ensemble, s’il est moins spectaculaire que la tour CFF de Pont-Rouge où Antigel tenait jusqu’en 2019 son spot central, s’avère en revanche beaucoup plus accueillant, plus chaleureux. Quand bien même la caserne peut accueillir jusqu’à 800 personnes sur son «main floor» - pour 2000 visiteurs au total durant la nuit de vendredi à samedi.