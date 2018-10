Alexandre Kominek et Rui Sirgado encavent le rire à Carouge

Que joli endroit, ce Caustic Comedy Club! Une maison ancienne, avenue Cardinal-Mermillod à Carouge, abrite depuis un an et un mois une pimpante petite tanière. En haut, un bar pour boire et manger en attendant l’heure du spectacle. En bas, une authentique cave voûtée de briques, reliée au rez-de-chaussée par un escalier plutôt raide. Une taille de salle parfaite pour apprécier les chansons et les bons mots d’artistes en prise directe avec leur public. Ce week-end, c’était au tour d’Alexandre Kominek et Rui Sirgado d’occuper le plateau avec leur duo bien rodé et très drôle, «Quand je serai grand». Ces deux presque trentenaires sont fort sympathiques, l’un guitare à l’épaule, toujours prêt à partir en solitaire ou à accompagner son partenaire, l’autre la langue bien pendue, jouant d’un charme et d’une gentillesse propices à faire passer sans mal les pires vacheries. Au gré de leurs récits 100% genevois, tirés d’un passé commun d’écoliers, de collégiens du Cycle d’orientation et d’étudiants en formations diverses et variées, ils emballent la salle sans temps morts. L’air très étonné d’être devenus grands, les deux copains d’enfance s’amusent de cette nostalgie qui les saisit malgré leur belle jeunesse.

Quel bagout, ce Kominek! Il n’arrête pas de dégoiser, avec un parfait naturel, vraiment comme si nous étions les premiers auxquels il confie ses états d’âme et ses vannes bien tapées. Rui, l’air de rien derrière ses lunettes, a de la répartie et des notes en réserve, parfois sorties d’un passé lointain où régnaient des groupes genre Backstreet Boys… Côté Instruction publique, on en apprend de belles, de la détresse du parascolaire au sort des malheureux remplaçants, en passant par les différents rites de passage: promotions, fêtes costumées, défilés de l’Escalade. C’est bien vu, bien dit, bien dosé, vraiment talentueux. Quant à leurs propres chansons, elles fonctionnent à merveille.

Samedi soir, la mise en bouche est venue d’un troisième larron qui donne envie de redescendre à la cave le 17 novembre prochain. C’est Kévin Eyer venu donner un avant-goût de son show «Simplement». Il sera précédé d’ici là par bien d’autres talents du rire ou du sourire, avec pour commencer Nadège Lacroix dans «Michto michtonnée», du 1er au 3 novembre, puis ce sera Cin & Bruno qui feront «Split» le 8 novembre, avant une soirée football par Charles Nouveau, le 10 novembre. «Hors jeu», ça s’appelle.

Caustic Comedy Club, 6, av. Cardinal-Mermillod, Carouge. Prochains spectacles, voir www.causticcomedyclub.com

(TDG)