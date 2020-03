Samir revient à Bagdad et à la fiction

D’un tabou à l’autre, Samir les aborde presque tous dans ce nouveau film qui marque, pour le cinéaste et producteur suisse, un retour à la case fiction: la libération des femmes, l’homosexualité, l’athéisme. Dans «Baghdad in My Shadow», tout se déroule au cœur d’un café devenu lieu de rencontre pour les Irakiens installés à Londres. Il y a là un auteur sans port d’attache, une femme qui se cache et un jeune gay. Autant d’exilés et de destins qui vont en prime se retrouver aux prises avec le fanatisme religieux.

«Dans «Iraqi Odyssey», mon précédent film, un documentaire, je parlais essentiellement de ma famille, nous racontait-il il y a quelques jours. Mais il y avait de nombreux thèmes que je ne pouvais pas aborder avec eux. Par exemple l’homosexualité. En écrivant «Baghdad in My Shadow», je n’ai jamais eu l’impression de préparer une fiction, car tous ces caractères existent vraiment.» Ce brassage de personnages reste le grand défi du film. «Je suis à la fois proche de Taufiq, le poète, une sorte d’alter ego pour moi, et de Nassir, son neveu, qui représente mon propre passé, ma jeunesse en Suisse. En ce temps-là, les islamistes radicaux n’existaient pas. Cela dit, tous les rôles ont été difficiles à «caster», sans exception.»

On apprend aussi que «Baghdad in My Shadow» a été l’un des films les plus onéreux de la carrière de Samir. «Pour m’en sortir, j’ai été obligé de monter une grosse coproduction», témoigne le cinéaste établi à Zurich. C’est mon film le plus cher, mais aussi le plus compliqué à tourner. Ne serait-ce qu’à cause des différents pays dans lesquels nous avons dû nous déplacer. Un bout du film a été tourné à Bagdad, une grande partie à Londres, à Cologne, puis dans différents intérieurs en Suisse.»

Tout cela, précise le cinéaste, avec des problèmes de saison: l’hiver en Allemagne, le printemps en Angleterre. «Je vous fais grâce des détails! Un exemple parmi d’autres, nous avons commencé à tourner à l’intérieur du café sans connaître l’extérieur. À Londres, c’était pire que tout. Il y avait dix bus, cinquante personnes, et je ne connaissais même pas tout le monde. Ensuite, les séquences dans le musée nous ont été refusées. Il a fallu tout recréer à l’identique en studio. Puis à la fin, tout a été inversé au montage, avec malgré tout un peu de chance, puisque le délai d’attente entre ces segments m’a permis de m’atteler au montage assez vite.»

Quant au casting, il a lui aussi été très dur, selon Samir: «Tous les acteurs qui pouvaient jouer Taufiq se sont exilés ou jouent dans des séries américaines. Le rôle du jeune gay était lui aussi problématique. Beaucoup de comédiens ne voulaient pas le jouer.»

Cette succession de problèmes signifie-t-elle que Samir est plus à l’aise dans le documentaire qu’en fiction? Pas tout à fait. «Je fais moins de fictions simplement parce que je suis très occupé par mon travail de producteur. Mais c’est vrai que j’adore travailler avec des acteurs. Dans le documentaire, on est davantage préoccupé par la thématique. Aujourd’hui, en ce qui concerne l’Irak, j’ai le sentiment d’avoir tout dit, d’avoir fait le tour des problèmes.»

Sorti en février, «Baghdad in My Shadow» est toujours à l’affiche à Genève, aux Scala.