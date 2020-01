S’étant perdu au tri postal, «Retour à l’expéditeur» n'arrive pas à destination

Sur le papier, le projet de la compagnie lausannoise Kajibi Express se définit comme «une excursion magique et curieuse dans le royaume épistolaire». Ses factrices Katy Hernan et Barbara Schlittler, fortes d’une expérience concluante auprès des enfants avec «1985… 2045», entendent mettre à profit leur méthode de création collective (écriture de plateau, recueil de témoignages) sur leurs thèmes de prédilection: le passage du temps, le lien entre les générations, les traces laissées derrière soi. Après le décès de sa tante, Barbara Schlittler ayant eu à trier les correspondances de la défunte, le sujet de «Retour à l’expéditeur» était tout trouvé.

Faire revivre les sensations de l’échange de lettres par courrier postal à des natifs des années 2010 biberonnés aux écrans tactiles, quel beau dessein! Obstacle, égarement ou accident, un hic a dû se présenter au cours de l’acheminement depuis le concept premier jusqu’à la boîte noire de Saint-Gervais (après Vevey et Yverdon). Car le spectacle offert au public dès 7 ans, s’il fait rire et participer l’assistance, s’il comporte même quelques enveloppes scellées qui surgissent inopinément entre les huit rideaux pastels du décor, ne décachète qu’à peine la thématique annoncée. Mathias Glayre, en sarouel à paillettes, multiplie les digressions désopilantes sur un chat empaqueté, Diane Müller, costume à l’identique, s’égosille en vitupérations diverses, Katy Hernan, en fausse spectatrice quittant son fauteuil, arpente la scène dans son déguisement de loup hilare, et Barbara Schlittler virevolte en destinataire fantôme d’un pli synonyme de liberté.

Défi à demi relevé: les bambins en redemandent autant que chez Guignol. Pour les autres, l’attente d’une véritable évocation des plaisirs et déplaisirs de la missive dure aussi longtemps que celle d’une lettre pour un amoureux du XXe siècle...Katia Berger

