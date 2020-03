La RTS veut reconquérir les jeunes et les férus de culture

En ces temps de coronavirus, le salon du Casino de Montbenon à Lausanne s’est avéré trop petit pour accueillir jeudi matin les journalistes et acteurs culturels venus en nombre découvrir les nouveaux programmes de la RTS. L’espace a dû vite être agrandi, mesures sanitaires obligent. Si le virus affole ces derniers jours les audiences du téléjournal avec un demi-million de téléspectateurs derrière leur petit écran – un record – il n’empêche pas la direction de la RTS de devoir faire preuve d’imagination pour reconquérir son public, en particulier les moins de 35 ans. «Quelque 53% des jeunes ne s’informent plus sur les médias traditionnels», note Pascal Crittin, directeur de la RTS.

Message vocal sur WhatsApp

Dans cet effort de cibler le contenu pour le bon interlocuteur, une nouvelle équipe de journalistes (Jessica Vial, Davy Bailly-Basin et Caroline Stevan sous la responsabilité d’Amélie Boguet) a été mise en place pour créer des formats d’infos dans le vent. Avec des rendez-vous clés, le matin, le soir et le week-end, basés sur les habitudes de consommation digitale des jeunes adultes.

Dès le 6 avril, il y aura donc un podcast «minute» à 7h avec les nouvelles du jour qui se déclinera aussi en message vocal sur WhatsApp via une liste de diffusion. «Le ton sera plus spontané, proche de la conversation», précise Amélie Boguet. Un podcast plus long prévu à 17h abordera, lui, une question d’actualité avec un invité. À la même heure, mais cette fois sur Instagram, sera publiée une story au code narratif adapté au réseau social, de type question, sondage, conversation avec le public et incarné par un journaliste.

«On réfléchit déjà à travailler sur d’autres réseaux prisés des ados comme TikTok», ajoute Amélie Boguet. Sans concurrencer son propre canal, une chaîne YouTube RTS verra aussi le jour avec des contenus propres dotés d’une «narration donnant plus de temps à l’interview et à l’image sur le principe du slow journalisme», précise Christophe Chaudet, chef de l’actualité.

Retour à la spécialisation

La problématique du contenu adéquat au bon endroit est aussi au cœur des préoccupations du département Culture. «Le paradoxe est que les Romands sont de gros consommateurs de biens culturels mais on observe qu’à travers nos contenus, cette consommation diminue, constate Philippa de Roten, cheffe du département Société et Culture. L’audience d’Espace 2 a chuté de moitié en 10 ans et l’émission «La puce à l’oreille» sur RTS1 a de plus en plus de difficulté à rencontrer son public.» La grande maison a depuis mené un sondage pour mieux comprendre les habitudes de son audience. «Nous en avons tiré les conclusions suivantes: pour les jeunes, le champ culturel s’est élargi à la pop culture, aux séries, etc. Tandis que les passionnés de culture ont leurs propres sources d’informations et n’ont pas besoin du service public. Ce constat, cruel, nous a obligés à mener une grande réflexion sur l’offre de demain.» Ce changement passe par un retour à la spécialisation.

Littérature sur La Première

Concrètement, Espace 2 va se concentrer sur la musique classique (lire encadré). La littérature s’installera sur La Première dès l’automne avec une nouvelle émission animée par Manuella Maury, le dimanche à 16h. Le jazz y migre aussi avec un rendez-vous mené par Yvan Ischer le vendredi à 19h dès le 27 mars. Côté télévision, «La puce à l’oreille» sera remplacée dès janvier 2021 par une proposition «où l’on montrera plus la culture qu’on en parlera. On quitte le débat en restant dans l’actualité», précise Philippa de Roten. À l’instar de rencontres en coulisses ou encore de captations scéniques comme celle réalisée lors du «Concours européen de la chanson philosophique» mis en scène par Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre au Théâtre de Vidy.