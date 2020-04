La RTS veut guider le confiné dans son canapé

Depuis le 13 mars, date de l’allocution clé d’Alain Berset, la RTS chamboule ses grilles pour s’adapter à la crise du coronavirus. Et pas seulement dans ses «JT» et autres magazines d’infos. Les annulations en cascade, du championnat de foot aux JO de Tokyo, des rendez-vous culturels, comme l’interdiction de réunion, ont des conséquences à court terme. Alix Nicole, responsable de la programmation des fictions, ne s’en cache pas: «Lundi 4 mai, nous savons que la suppression de «Top Models» et des «Feux de l’amour» va provoquer une sacrée secousse chez nos fidèles. Et pas seulement dans les EMS. Bien sûr, nous ne voulons pas achever de saper le moral de ces spectateurs déjà si touchés. Mais il s’agit d’avertir large, car ces feuilletons touchent aussi d’autres tranches d’âge.»

Comment réagit la RTS aux effets collatéraux du virus?

Prenons les séries. Les tournages de soaps français sont interrompus, nous n’avions pas tant d’avance, une semaine ou deux en temps d’économie normale. Nous avons déjà arrêté «Demain nous appartient». Pour les produits américains, comme «Top Models» ou «NCIS», s’ajoute le problème du doublage. Avec une rupture homogène le 4 mai, et nous savons d’ores et déjà que rien ne sera aussi puissant que ces séries.

Comment remédier à ce manque?

Nous avons doublé «Friends», sans audace d’accord, mais c’est «la» série plébiscitée par excellence. Ces rediffusions reçoivent un accueil mitigé. Nous fonctionnons en direct, comme dans un laboratoire! Pour remplacer «Les feux de l’amour», nous ne voulions pas de telenovelas classiques car il faudrait aller jusqu’au bout. Nous avons préféré des séries fermées sur chaque épisode du type «Arabesque». C’était aussi l’occasion de redynamiser des après-midi qui accusent un coup de mou. Nous observons que les épisodes de vingt minutes, faciles à visionner sur son smartphone entre deux activités, attirent plus.

Autre souci, les annulations d’événements sportifs vident aussi les grilles.

Et 2020, avec les Jeux olympiques, l’Eurofoot, etc., était une année très dense! Nous pensons remplir ces cases par des films d’action, pour les jeunes. Nous avons acheté «NCIS: Los Angeles» aussi. Il y aura des transferts de budget, même si la fiction n’est pas ce qui coûte le plus cher.

Les audimats battent des records en France, ici aussi?

Les minutes quotidiennes consommées par la télévision atteignent des scores délirants, c’est vrai (ndlr: en France, jusqu’à plus de six heures par jour en mars, en Suisse, des parts de marché à 80%). L’effet est évident en Suisse romande, où les journaux télévisés et radios demeurent l’accès privilégié à l’info, plus qu’en France, où ils ont plusieurs chaînes et canaux. Le public s’accroche à cette info qu’il trouve fiable.

Notez-vous le même effet «télédoudou» avec le succès surprise de rediffusions anciennes?

M6 a même programmé des téléfilms de Noël, France2 une masse de films de patrimoine, «Gendarmes» et autres Louis de Funès. L’autre soir, nous avons programmé des «Astérix» avec un bon score. Le public romand partage cette nostalgie, l’appétence de comédies, l’envie de réconfort. Mais pas que… Ce qu’on aime depuis toujours, c’est surtout le bon vieux téléfilm à l’eau de rose. Je remarque aussi combien le spectateur romand fonctionne de manière ritualisée, il a des heures pour des produits spécifiques. Ainsi, les séries angoissantes plaisent à 23h, pas à 20h. Nous observons aussi que le confinement optimise les liens: «NCIS» marche encore mieux, les inédits d’«Alex Hugo» aussi, comme «Cassandre» et les fictions françaises de ce type.

Coïncidence de leur guerre économique et du virus, Netflix, Canal+ ou encore la nouvelle plateforme Disney+ déploient une séduction agressive. Sentez-vous la concurrence?

«La casa de papel» (Netflix) ou «Le bureau des légendes» (Canal+) existaient avant la crise. Oui, ces plateformes ont mangé une partie du public. Les chaînes françaises ont eu raison de protester contre Canal+ qui donnait soudain la gratuité au début du confinement. Quand vous avez financé un film et le voyez diffusé à la concurrence, vous pouvez râler. Au-delà, nous nous sentons beaucoup moins concernés.

Pourquoi cette confiance?

La RTS garde un côté prescripteur. Au lieu d’errer dans Netflix et de perdre trois quarts d’heure à chercher une série, chez nous, le spectateur sait où il va. Un peu comme un lecteur qui fait confiance à une émission littéraire. Il est fatigant de toujours devoir choisir. Quitte à se fâcher ensuite, le zappeur passif qui a passé toute sa journée à décider peut se trouver content de se laisser faire.

Les jeunes supposés perdus dans leurs tablettes reviennent-ils à la télé linéaire?

Pour les tranches d’infos, notre colonne vertébrale, c’est frappant. Ils font part de marché égale aux autres. J’y vois les efforts de la rédaction, télé et radio, qui se décarcasse, avec des décrochements, des innovations comme «On se bouge!» Nous sentons une réelle adhésion, et la vérifier en direct nous aide. Car ne croyez pas qu’à l’interne les critiques de notre «conformisme» soient absents.