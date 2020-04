Romain Jacques, un as du stand up

Éblouissant. En temps normal, c’est-à-dire en dehors de toute pandémie, c’est le titre de son spectacle. Du stand-up que Romain Jacques peaufine depuis l’hiver dernier, et qui lui a même permis de remporter le concours des Best de l’humour sélection suisse et la bourse de la Société suisse des auteurs de «soutien a l’écriture d’un spectacle d’humour». En attendant de fouler à nouveau les scènes – celle des 4 coins ou de L’Almacén, là où souvent il se produit, seul ou en compagnie d’autres as du stand-up –, c’est par Skype qu’on le retrouve pour parler un peu avec lui. Car même dans cette situation, l’humoriste genevois ne chôme pas. On peut retrouver Romain Jacques presque tous les jours à 18 [Insécable (espace définie)] h sur sa chaîne YouTube (c’est très simple, elle porte son nom) où il anime «Le grand jeu du pangolin» en compagnie d’autres improvisateurs ou comédiens de stand-up.

«Je m’étais orienté au début vers tout autre chose, raconte-t-il. J’ai en effet obtenu un bachelor en sciences de la terre et de l’environnement. Puis commencé un master en géologie. Jusqu’à ce que je quitte tout pour devenir comédien. C’est en m’inscrivant à la Laituge (ndlr: Ligue amateur d’improvisation théâtrale de l’Université de Genève), il y a cinq ou six ans, que tout s’est éclairé.»

Expériences de vie

De là, il est passé à la FIG, ou Fédération d’improvisation genevoise, puis à Impro Suisse, où il est aussi devenu formateur. Tous les amateurs d’impro, nombreux à Genève, l’ont d’ailleurs déjà vu un jour ou l’autre sur scène, par exemple au sein du Bouquet, qui rassemble chaque année l’élite des improvisateurs et improvisatrices de Genève. «J’adore cette discipline, cela permet d’être davantage soi-même que dans la vraie vie et d’oublier tous les soucis. Le stand-up, c’est arrivé un peu après.»

D’abord en essayant, juste une fois, pour voir. Et ce fut une révélation. «J’y ai rapidement trouvé une liberté d’écriture et une facilité à créer mon propre univers. Je suis d’ailleurs tombé amoureux de cette discipline. Qui diffère pas mal de l’impro. Mais le trac, je ne le ressens plus en impro, alors qu’il n’y a pas de filet. En stand-up, cela peut encore m’arriver. Avec «Éblouissant», je propose mon propre univers au public. J’ai un metteur en scène, Antoine Maulini, qui m’aide aussi à répéter.»

«Éblouissant», Romain Jacques le définit comme une forme de storytelling. «Celui-ci se développe à travers mes propres expériences de vie, mes voyages ou encore mes mésaventures. Mes histoires contiennent toujours un fond de vérité auquel j’ajoute une bonne part d’humour absurde.» Ces jours, il profite du confinement pour continuer à bosser de nouveaux sketches. À terme, son but serait de ne faire que ça. D’en vivre, de faire des scènes partout. Dans le milieu du stand-up suisse, il ne sent pas de réelle concurrence.

Finaliste de Mister Suisse

La plupart des autres humoristes romands – mentionnons Thibaud Agoston, Cinzia Neocatta (ex-Cattaneo), Damian Veiga, Bruno Peki et de nombreux autres (on ne peut pas citer tout le monde, désolé) – ont aussi réussi à faire leur trou, voire à séduire des publics d’autres pays. Pour Romain Jacques, dont le physique avantageux lui vaut aussi d’être finaliste de Mister Suisse 2020, c’est le sentiment de liberté, d’être soi-même sur scène qui prédomine. «Il y a aussi une part d’orgueil, je ne le cache pas.» En revanche, s’il adore écrire, il aime un peu moins répéter. «Ce n’est pas ma partie préférée. C’est pour cette raison que je n’ai pas fait de théâtre. Trop de contraintes avec les textes à apprendre. Quand je prépare un spectacle, j’écris tout, tout seul.» Pour se faire une idée des talents de Romain Jacques, un petit détour par sa chaîne YouTube vaut toutes les explications. On y retrouve des extraits de scène, l’intégrale des émissions enregistrées avec des acolytes durant le confinement, ainsi que des capsules vidéo. Dans la dernière, il raconte comment il a réinstallé Tinder sur son smartphone et décroché son premier rendez-vous. Éblouissant.