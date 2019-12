Le roi Suleiman

L’homme est singulier et l’auteur constant. L’air perpétuellement étonné, dans la vie comme dans ses films, et un discours qui se cache derrière l’humour. Elia Suleiman, d’un film à l’autre, promène sa carcasse dans un univers en léger décalage avec le nôtre. C’est comme toujours un bonheur. «It Must Be Heaven», son dernier-né, histoire d’errance virant à l’absurde, est à nouveau de cette veine. Le mois dernier, l’auteur israélien, qui se considère palestinien malgré son passeport, a rendu visite au GIFF, où son film était montré. C’était l’occasion de le rencontrer et de revenir sur sa vie et son œuvre.

On vous compare souvent à Buster Keaton ou Jacques Tati, ça ne vous lasse pas?

Non. D’ailleurs, je ne m’en inspire pas. Tous les deux ont aussi le sens de l’humour, et cela rend l’analogie plus évidente. L’humour remplace souvent le désespoir. Vous savez, moi, j’ai surtout été inspiré par la littérature.

Vous faites malgré tout référence à d’autres films dans «It Must Be Heaven». On pense par exemple à Lubitsch à travers certains plans.

Et pourtant je ne collecte rien. J’aime Lubitsch, c’est indéniable, mais je ne peux pas dire que j’ai pris des références chez lui. Alors je pourrais citer Antonioni, Cassavetes, Kaurismaki, Tsai Ming-liang, Roy Andersson, Hou Hsiao-hsien, et bien sûr Ozu, qui me sont tous très chers. Mais je ne subis pas leur influence. Pour moi, quand on tourne, si la caméra se trouve quelque part, c’est qu’il y a une raison qui elle-même correspond à une vérité partielle.

Pourriez-vous imaginer un acteur interpréter votre rôle dans vos films?

Non, jamais. Je fais partie du «package». Sans moi, ce serait totalement différent, même par le style. Et avec les années, je suis de plus en plus à l’aise avec la caméra. Même si j’ai souvent beaucoup de doutes, mon jeu correspond en général à l’image de la scène. La seule différence, c’est la fatigue visuelle. Je dois être à la fois devant et derrière, et cela use la vue. Je me suis habitué à me voir, à me supporter. Si je ne joue pas bien, je peux m’autocritiquer.

Aujourd’hui, vous vivez en France, mais quel est votre pays?

Je n’en ai pas. J’aimerais en avoir un, mais ce n’est pas confortable de savoir où je vais vivre. Je n’en parle pas dans mes films, d’ailleurs. Il est question de territoires, de paysages. Pour moi, tous les pays sont les mêmes. Et à cause du climat, de la pollution, de tout cela, la nature devient même anxiogène.

A-t-il été facile d’avoir une star comme Gael Garcia Bernal?

C’est un ami, donc ce n’était pas un problème. Il est tellement généreux. Il a même été l’un de mes étudiants à Saas Fee, où je l’avais rencontré par hasard. Il était déjà célèbre. C’est une star, mais il ne se considère pas comme tel. Il tient à préserver son humilité.

Pourriez-vous changer de genre de film?

Je devrais essayer. Mais si je devais le faire, ce ne serait pas de manière intentionnelle. Il faudrait qu’on me demande de tester, je ne sais pas, un film commercial, ou un épisode de série. Mes limitations sont en général financières. Pour ce film, comme j’étais producteur, j’ai pu respecter le budget. Personne ne m’a donné de conseils. Heureusement, il y a eu autour de moi de l’énergie depuis le début. L’équipe était heureuse de travailler sur ce film.

Pensez-vous que la charge politique passe plus facilement à travers l’humour?

C’est possible, mais il n’y a aucune utilisation stratégique de l’humour pour moi. C’est après coup que les gens disent que mon humour est très politisé. En voyant le film, ils rient. Les questions viennent seulement après. Mon but n’est pas de créer des débats.

Presque tous vos films ont transité par Cannes. Comment l’expliquez-vous?

C’est grâce à mes vendeurs, aujourd’hui Wild Bunch, précédemment Pyramide Films. Je sais que c’est difficile mais la sélection cannoise nous ouvre une boîte de Pandore.

Espérez-vous un jour décrocher la Palme d’or ou au moins un prix équivalent?

Oui, et je le dis très consciemment. Cette année, cette mention spéciale du jury que j’ai obtenue à Cannes m’a déçu. Je trouve même que c’était un prix insultant. Vexant. On aurait à la limite mieux fait de ne rien me donner. Ils ont pensé bien faire, mais ça ne m’a pas plu. J’ai aussi eu le Fipresci (ndlr: Prix de la presse internationale), ce qui m’a fait plaisir, mais vu les louanges qu’on m’a faites durant le festival, je trouve que c’est un peu juste.

Les pays que vous traversez dans le film correspondent-ils à l’idée que vous vous en faites?

Ce qu’on montre au cinéma n’est jamais la réalité. Le contraire serait ennuyeux, je trouve. Je ne pense pas qu’on puisse recopier le réel. Le burlesque ouvre bien des possibilités. Toute image est une portion de réalité.

Pensez-vous à votre prochain film?

Pour l’instant, je n’ai que deux images. «It Must Be Heaven» m’a pris cinq ans. J’écrivais encore au moment du tournage. Il ne faut pas utiliser le script comme une bible. D’ailleurs, durant les tournages, je ne le consulte pas.