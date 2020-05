Rochette file à fond de train dans un monde flottant

Jean-Marc Rochette ne décolère pas. Chez ce géant barbu, c’est presque une seconde nature. Il avait 20 ans quand la montagne lui dégringole sur la tête, brise sa mâchoire et ses rêves de carrière pro. Le fou de grimpe convertit ses vertiges dans le dessin, en garde une grande gueule. À l’âge de la retraite, l’artiste pourrait savourer sa notoriété. La saga du «Transperceneige», entamée en 1981, a finalement donné raison à ses visions apocalyptiques et inspire la planète. Après le film du Coréen Bong Joon-ho, bientôt la série Netflix, le 31 mai. Ses albums plus viscéraux encore, comme «Le loup» l’an dernier, le créditent d’une patte follement originale, incisive dans la sphère de la bande dessinée. Mais là, dans son majestueux royaume des Écrins, attrapé entre les caprices du réseau téléphonique, le gaillard peste.

«C’est pire que tout, ce monde! L’autre jour, à 150 mètres de chez moi, je me suis fait contrôler par des flics. Papiers, nom, adresse! Alors que nous ne sommes que trois fermes isolées sur une surface plus grande qu’un arrondissement de Paris.» Pour visualiser le surréalisme de la scène, il faut imaginer la ferme retapée des Rochette, qui se niche entre le torrent des Étançons et du Vénéon, dans une vallée coupée tout l’hiver par une route barrée. Le lieu, alors accessible en raquettes, est vanté par l’Office du tourisme de l’Isère comme «la Mecque de l’alpinisme» pour ses sommets planants à plus de 3'000 mètres.

Son propriétaire se félicite surtout d’y avoir planté des patates et autres dons de «Dame Nature». Alors dans cette configuration, les gendarmes «qui verbalisent de 135 à 1'600 euros», évidemment, ça fait tache. Dans ce cirque alpestre à 1'720 mètres d’altitude, les vérités sédimentent durant des millénaires.

Y aurait-il des intrus dans votre hameau de la Bérarde?

Au-delà de l’anecdote, je relève surtout qu’en début de crise, le président Macron a parlé de guerre. Terrorisés, les gens en ont perdu tout courage.

Ça tranche avec les mouvements des jeunes, au début de l’année, l’impact de Greta Thunberg, jeune prêtresse écolo aux couettes faussement dociles.

Mais il faut se remémorer le choc à la mi-mars. Avant de pouvoir rejoindre les Écrins, j’étais par hasard à Paris au deuxième jour du confinement. Je revois encore ces quelques silhouettes masquées qui erraient dans les rues, un sentiment d’oppression massive, l’horreur! J’avais l’impression d’être projeté dans «La jetée», de Chris Marker, (ndlr: 1962, court métrage qui inspire «L’armée des douze singes», sur la survie, après une Troisième Guerre mondiale, de l’humanité condamnée, entre passé et futur).

Qu’est-ce qui vous frappe dans la crise, le sens prémonitoire du «Transperceneige»?

Ça date de bientôt 40 ans, il y avait à la base du scénario de Jacques Lob (1932-1990), une histoire de pandémie. Mais ces trucs de visionnaire… Moi, j’ai creusé le même tunnel et voilà, maintenant, nous sommes dedans. Un débile anonyme a laissé sur mon compte Facebook cette citation tirée de «1984», de George Orwell: «La liberté, c’est de décider d’être enfermé.» Je ne comprends pas cette réaction. Je peine face à la désinformation massive, tout ce fatras véhiculé sur les réseaux sociaux.

Ne tombez-vous pas dans la paranoïa?

Mais en 1939, si un juif avait parlé de génocide, l’aurions-nous accusé de paranoïa? C’est toujours le problème. Je constate simplement que d’un claquement de doigts, l’économie mondiale peut s’éteindre.

Vous écriviez en exergue du dernier tome de «Transperceneige»: «Plus que par un virus, la Terre est ravagée par un mal incurable, l’humanité.» Quel serait le vaccin?

A priori, tout virus finit par mourir de lui-même. Même exsangue, la Terre repartira dans un nouveau cycle, basculera dans une ère qui n’implique pas forcément la présence humaine. Je ne crois pas que l’homme va tirer des enseignements à long terme, changer le rythme de la croissance. C’est l’inverse qui va se passer.

C’est-à-dire?

J’imagine volontiers le pire, une crise économique qui va frapper les plus faibles, des dépôts de bilan. Rien que dans mon domaine, la BD: moi, je n’ai pas à me plaindre, depuis une dizaine d’années, je suis loin de vivre chichement grâce à mes ventes qui sont sorties du confidentiel. Mais les plus petits, sans trésorerie, vont dans le mur. Quand vous y réfléchissez bien, ce virus a déjà tué 250000 personnes, d’accord. Reste qu’à l’échelle d’une planète de 7,7 milliards d’habitants, c’est une alerte, un rappel à l’ordre.

Qui ébranle pourtant en profondeur.

Parce que nous étions habitués, à la grippe par exemple, 17'000 victimes par an, que l’homme s’est aseptisé, fragilisé, à force de s’immuniser avec des vaccins. Cette fois, tout s’est emballé. Nous sommes passés à une névrose supérieure dans le sens où nous ne faisons plus confiance à l’avenir. Le virus n’a fait que révéler des problèmes qui se sont mis à exploser en même temps et ont créé une déflagration de dingue. Voyez la fragilité extrême du tissu socio-économique, l’hôpital ou la fourniture de masques par exemple.

Vous montriez dans «Le loup» la nécessité de nuances. Mais le pessimisme l’emporte?

Je n’ai pas réponse à tout, je le répète. Mais j’observe aussi qu’abreuvé de dystopies de toutes espèces, nous avons fini par nous couper des réalités. Nous ne savons plus traire une vache ni même planter des légumes. Il y a une véritable scission entre le réel et le virtuel.

Tout le monde ne peut retourner à la terre.

Ah, la préhistoire, pourquoi pas. À court terme, je vois comment la vie dans ma vallée s’est organisée, en petits groupes, avec des passages secrets par la forêt. Comme une résistance, un mode de vie pauvre peut-être, mais autonome. La nature est bonne mère, elle permet de vivre avec pas grand-chose.