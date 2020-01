Pully s'offre un shot de gaieté parisienne

On pourrait presque croire le Musée d’art de Pully sous ecstasy tant il baigne dans les couleurs lumineuses, les frous-frous euphoriques, les mondanités insouciantes ou encore les mélancolies doucereuses. Jane, Cléopâtre, Églantine et Gazelle alignées aux ordres du seul plaisir, les jambes se lèvent chez Toulouse-Lautrec. Pendant que chez le vigile du Paris chic, Kees van Dongen, les tailles se cintrent et que chez Raoul Dufy la vie grésille de partout, jouissive! Un problème? Des contrariétés? Une petite déprime? Chassez ces mots de mauvais augure, ils n’ont pas droit de cité dans «Paris en fête», l’exposition bulle de champagne du Musée d’art de Pully.

De la bohème de Lautrec à la danse colorée de Léger autour des mots du poète Éluard, l’itinéraire traverse six décennies (1890-1950) d’un seul trait enjoué. Sans arrêt sur les guerres, ni les revers économiques. Sans même jeter de regard sur les déshérités de la modernité qui rasent les murs. C’est un parti pris! Au casting de ce «Paris en fête», Matisse n’a-t-il pas suivi un cheminement identique pendant la guerre en s’engageant, pinceau à la main, pour opposer aveuglément le génie créatif à la folie destructrice des hommes? Mais c’est encore une version autre de la lutte contre l’adversité que le Musée d’art de Pully éclaire, fasciné par l’inépuisable résilience de la capitale française. Paris chante, danse, se divertit; Paris se relève toujours!

La permanence de l'art

Coup du destin, la genèse de l’exposition pulliérane coïncide avec les attentats du 13 novembre 2015. «Lorsque les collectionneurs (ndlr: qui ne sont pas d’origine suisse, on n’en saura pas davantage) nous ont proposé leurs trésors pour un accrochage, nous sommes partis d’une feuille blanche, sans a priori. Très vite, c’est cette permanence dans l’art de la fête qui nous a frappés. Les collections particulières sont faites de coups de cœur, elles répondent rarement à une ligne thématique. C’est donc à nous de trouver des liens entre les œuvres, relève la directrice, Delphine Rivier, et cette particularité parisienne nous est apparue avec insistance.»

Narrative plus encore que thématique, l’exposition dessine et détaille cette capitale biberonnée au goût de la fête envers et contre tout! «Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin», disait Lautrec, l’un de ses acteurs aussi paillard que cynique. Lui qui a peint les femmes, les hommes souvent tapis dans l’ombre en faire-valoir des belles-de-nuit. Lui qui ouvre cette immersion dans un Paris désinhibé en maître de son système, la ligne sobre, intelligible et le langage efficace. Le faiseur d’icônes n’est pas seul, Félix Vallotton et Théophile-Alexandre Steinlen ont l’esprit complice: la fête est belle!

Elle se poursuit avec le chassé-croisé aussi graphique qu’expérimental de Lautrec et Ibels autour d’un texte de Georges Montorgueil. Elle défile avec les «cartes postales» d’un gai Paris signées van Dongen et s’anime encore avec les potins saisis par Jacques Villon. Les champs de course, les transhumances balnéaires, les salons où l’on cause, les salles de concert: aucune des pages de l’agenda des mondanités ne manque. Et Raoul Dufy – très présent dans l’exposition, mieux vaut donc apprécier ses libertés volatiles – y pose ses couleurs transformées en énergies. «Mes yeux, disait-il, sont faits pour effacer ce qui est laid…» La preuve est à Pully!