Le premier comics Marvel vendu à prix d'or

La toute première bande dessinée produite par le célèbre éditeur américain de comics Marvel a été vendue aux enchères jeudi pour 1,25 million de francs. C'est un record pour la maison d'édition derrière les personnages de Spider-Man, des X-Men ou des Avengers.

Il s'agit du premier épisode, sorti en 1939, de la série «Marvel Comics», publiée par l'éditeur Timely Comics devenu par la suite Marvel. «C'est une version historique d'un comics historique», a déclaré Ed Jaster, vice-président de la maison de vente Heritage Auctions. «Sans hésitation, c'est le grand-père de tous les comics Marvel, sans qui nous n'aurions pas eu toutes ces histoires et tous ces personnages», a-t-il ajouté.

