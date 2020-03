Une porte dérobée livre ses secrets à la rue Saint-Léger

Il n’y a pas plus surprenant que les archéologues. Leurs travaux méticuleux avancent dans l’ombre pendant des mois, la terre sur laquelle ils se penchent semble en jachère, et puis un jour… ils font parler le passé. Ce qui n’était qu’un lit de galets à Bernex devient une voie romaine parallèle à la route de Chancy; une empreinte dans les soubassements du Conservatoire de la place Neuve révèle la présence d’une guérite en bois aujourd’hui disparue; la trace d’une ouverture dans un mur à la rue Saint-Léger, désormais bouchée, évente le mystère d’une porte dérobée.

Cette reconstitution de Genève en 1850 par Artanim montre les défenses de la ville; au milieu des fossés, sur un îlot, la guérite dont les archéologues ont décelé l’empreinte au pied du Conservatoire. Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ailleurs, ce sont les travaux du CEVA qui ont nourri la réflexion des scientifiques à propos d’un réseau élaboré de galeries souterraines dites de contre-mines: sillonnant le sous-sol des anciennes fortifications des XVIIe et XVIIIe siècles, elles permettaient aux soldats genevois de résister aux assaillants. Toutes ces découvertes ont été soit réalisées, soit peaufinées l’an dernier. Certains éléments vont être préservés et mis en valeur pour que le public puisse en profiter.

La porte secrète du bastion Saint-Léger

L’histoire du bastion Saint-Léger plaît particulièrement à l’archéologue cantonal, Jean Terrier. Dans le décrochement du flanc nord de cet ouvrage datant du XVIIe siècle proliférait avec allégresse un lierre touffu. Arraché par les ouvriers chargés d’aménager là une zone technique, le végétal révèle une porte, murée à une date pour l’heure inconnue. «On voit clairement les deux montants de l’ouvrage et son linteau, ainsi que deux «boutrons» de part et d’autre de l’ouverture. Ils permettaient aux chariots d’éviter d’arracher leurs essieux au passage de la poterne, expose Jean Terrier. Nous avons là une issue secrète de la Genève fortifiée, non loin de la Porte Neuve (ndlr: l’une des trois entrées officielles de Genève, avec la Porte de Cornavin et la Porte de Rive). Il s’agit d’une ouverture dérobée aux regards depuis l’extérieur et dotée d’un pont-levis jeté sur les fossés. L’empruntaient les soldats de la garnison, mais aussi la population pour convoyer des marchandises hors de la ville.» Malin!

Vidéo: plongez dans les entrailles de Genève

La guérite défensive du Conservatoire

Le Conservatoire de musique de Genève, installé sur la place Neuve, est aux mains des ouvriers du bâtiment depuis juin 2018. D’importants travaux de rénovation de cet édifice construit entre 1856 et 1858 ont été entrepris et devraient se terminer cette année. Or, en effectuant des fouilles préventives, les employés du Service cantonal d’archéologie sont tombés sur un élément architectural de première importance dans la partie ouest du Conservatoire, côté Université: un beau pavement en «têtes de chat». «Et sur celui-ci, on peut relever la trace du plan d’un petit bâtiment, de 5 mètres sur 5 environ, qui devait être l’une de ces guérites en bois posées sur un ouvrage au milieu des fossés, commente l’archéologue cantonal. Nous sommes ici sur la ceinture fortifiée de Genève, qui sera démantelée dès 1850 pour la laisser s’agrandir.» La guérite abritait un corps de garde chargé de contrôler l’accès à la ville via la Porte Neuve. Elle évoque Genève telle que l’a fait revivre la formidable reconstitution en 3D du Relief Magnin et l’animation «Genève 1850», ce voyage virtuel auquel les Genevois ont été conviés l’an dernier.

La voie romaine de Saint-Mathieu à Bernex

On le sait aujourd’hui, un important centre religieux avait son siège à Saint-Mathieu, sur la commune de Bernex, durant le Moyen Âge et jusqu’à la Réforme. Le chef-lieu du décanat de Vuillonnex - l’une des huit circonscriptions ecclésiastiques du diocèse de Genève - y avait établi ses quartiers: une grande église pour les fidèles de 48 paroisses, une plus petite pour les gens des alentours, leurs habitations et, bien sûr, un cimetière.

Dans les années 1980 et 90, Jean Terrier fouille à cet endroit. En 2018, alors qu’un ample projet immobilier esquisse l’avenir de Saint-Mathieu, celui qui est devenu archéologue cantonal fait procéder à des sondages dans une vaste zone jouxtant celle qu’il a déjà explorée. Comme il s’en doutait, le cimetière se prolonge. Il contient évidemment des tombes, une cinquantaine, et des ossements. Il révèle aussi d’autres traces édifiantes: d’immenses fosses silos creusées dans la terre, afin de contenir et préserver blé, seigle et autres céréales. Le garde-manger de la centaine de paysans et serviteurs travaillant pour le chanoine doyen.

«Au fond de la parcelle, nos sondages ont également mis au jour une voie de communication qui, depuis l’époque romaine, conduisait chariots, passagers, cavaliers et marchandises de Genève à Lyon à travers le Fort l’Écluse. C’était l’accès au sud de l’Europe», résume Jean Terrier. Cette chaussée est parallèle à la route de Chancy.

L’urbanisation de tout le secteur a conduit les experts à mener différents diagnostics archéologiques l’an dernier. «Ils ont fait apparaître par endroits jusqu’à cinq recharges de galets, montrant que cette voie a été utilisée de l’époque gauloise (Ve siècle av. J.-C.) jusqu’au XVIIe siècle peut-être. Elle ne figure plus par contre sur les mappes (cartes) sardes du XVIIIe siècle.»

Les sépultures de Saint-Mathieu, à Bernex et les fosses silos à céréales Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Crédit photo: Service cantonal d'archéologie

Les archéologues ont documenté tout ce matériel, les fouilles se sont arrêtées en 2019 et ont été rebouchées. Ainsi va l’archéologie préventive. «Ces vestiges seront mis en valeur», s’engage Cyril Huguenin, le maire de Bernex, par ailleurs passionné depuis l’enfance par l’étude des traces du passé. «D’ici deux à trois ans, nous aménagerons l’ossuaire de Bernex, où seront déposés des squelettes prélevés à Saint-Mathieu. En outre, dans le nouveau quartier d’habitation dont les travaux démarrent ce printemps, nous allons réaliser un pavement au sol rappelant la voie romaine. Cette allée sera baptisée «Promenade du Décanat» et des panneaux signalétiques indiqueront aux passants l’importance du lieu dans l’histoire genevoise.» Un rappel de la voie romaine pourrait aussi être ménagé dans la ferme agro-urbaine (voir ci-dessous) qui verra le jour sur ce lopin de terre.

Ci-dessous, l'image de synthèse présentée lors de l'attribution de la concession Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Crédit photo: Service cantonal d'archéologie