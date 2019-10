Philippe Tome laisse le «Petit Spirou» orphelin

Le scénariste belge de bande dessinée Philippe Tome est décédé à l'âge de 62 ans, ont annoncé «Les Amis de Spirou» et les éditions Dupuis. Il était le créateur avec son complice Janry du «Petit Spirou».

Nous venons d'apprendre le décès de Philippe Tome, une nouvelle qui nous laisse tous tristes et abasourdis. Nos pensées vont évidemment vers sa maman, Cécile, Zoé, Noam, Bernard. Et vers Janry, son ami de toujours. https://t.co/8EhATZG98m pic.twitter.com/MJ8OQAEXYf — Éditions Dupuis (@EditionsDupuis) October 6, 2019

«S'il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent d'accueillir un nouveau. C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la mort de Philippe Tome, survenue hier à l'âge de 62 ans. (...)», ont écrit dimanche sur leur page «Les Amis de Spirou».

Cette nouvelle «nous laisse tous tristes et abasourdis», ont souligné dans un communiqué les éditions Dupuis, rappelant leurs liens étroits avec l'auteur né à Bruxelles le 24 février 1957. Avec son complice, le dessinateur Janry, il a repris la série Spirou et Fantasio puis donné naissance au «Petit Spirou» en 1987.

Tristesse. Philippe Tome (à gauche, avec l'écharpe), un de mes auteurs BD préférés, est décédé. Il a formé avec son complice Janry le duo Tome & Janry, publié 13 albums de Spirou, créé Le Petit Spirou, animé Soda... tant d'albums magnifiques, exigeants, osés ! RIP#tomeetjanry pic.twitter.com/XpaWyzQ90c — Quentin Lefebvre (@quent1lefebvre) October 6, 2019

En 1992, Tome et Janry ont reçu deux récompenses au Festival d'Angoulême: l'Alph-Art Humour et l'Alph-Art Jeunesse pour le second tome du «Petit Spirou». Deux ans plus tard, le duo a reçu l'Alph-Art Jeunesse pour «Le Rayon noir», la 44e aventure de Spirou et Fantasio.

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la mort de #PhilippeTome survenue hier à l’âge de 62 ans.

Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis de cet immense auteur. #Spirou #Soda #PetitSpirou pic.twitter.com/9KZB5QcC3I — Franquin et Cie (@Franquin_Cie) October 6, 2019

(ats/nxp)