Peggy Sastre, les singes, les femmes et la haine ordinaire

Après deux récents ouvrages démontrant l’absurdité d’un féminisme refusant la science, la journaliste scientifique Peggy Sastre sort un nouvel essai. «La haine orpheline: comprendre la nature de nos conflits pour rester serein dans un monde en colère» dissèque les raisons de l’éternel besoin d’en découdre qui nous viendrait tout droit de nos gènes de primates. Le sujet de prédilection de la docteure en philosophie des sciences de 38 ans, qui aime comparer les études sur le comportement des singes à celui des humains.

Contre «un créationnisme de gauche ou de droite»

L’auteure estime qu’un féminisme qui soutiendrait que le genre ne serait qu’une construction sociale (comme celui en vogue actuellement, théorisé par Judith Butler, ndlr) se trompe autant qu’une religion qui affirmerait que l’homme a été modelé par Dieu: «Que le créationnisme soit de droite ou de gauche, l’erreur fondamentale que les deux font est de vouloir nier obstinément la nature de l’humain. (...) Les humains auraient réussi à échapper à l’évolution et seraient une exception sur cette planète. Comment et pourquoi? Ce sont autant de détails dont personne ne s’embarrasse.»

Peggy Sastre s’intéresse notamment aux conflits entre femelles, guidées par l’intérêt qu’ont leurs gènes à se perpétuer. Elles ont donc intérêt à «ferrer le partenaire qui aura les épaules les plus larges pour mettre leurs gènes à l’abri», tout en évinçant la concurrence. «Une première et longue partie de l’histoire du darwinisme faisait de la compétition intrasexuelle féminine une sorte de duplicata édulcoré de la masculine», regrette Peggy Sastre. Or, elle démontre au contraire que les femelles, et par conséquent les humaines, ont une stratégie «fondamentalement différente» de celle des mâles.

L’arme redoutable du «potin méchant»

En effet, plutôt que l’agression physique, «l’arme la plus redoutable» des femmes reste «le potin méchant», visant notamment l’activité sexuelle présumée débridée d’une rivale. Pourquoi? «À cause de l’incertitude de paternité, les hommes ont évolué pour valoriser la fidélité sexuelle chez les femmes en qui ils sont prêts à investir d’importantes ressources. (...) Si les insultes «salope» et «pute» sont si courantes, cela n’a rien d’un hasard biologique: le contrôle de la sexualité est aussi un truc qui se transmet entre femmes. Les hommes voient le sexe sans lendemain d’un bien meilleur œil qu’elles.»

Dans leurs alliances féminines, les femmes suivraient la même logique, dictée par leurs gènes. Elles s’allieraient avec celles qui sont le moins susceptibles de devenir leur rivales: «En se plaçant dans cette perspective, l'apparente ambivalence de certaines féministes face aux libertés individuelles (on empêche les prostituées et les hôtesses du Tour de France de travailler, mais on défend les pratiques religieuses les plus sexistes et rétrogrades, comme le port du voile islamique) n’est plus aussi illogique qu’il en a l’air, puisque le but ultime de la manœuvre pourrait être non pas une émancipation générale de leurs congénères, mais uniquement de celles qui, dans leur écosystème, leur font le moins d’ombre reproductive.»

Pointu, instructif et même carrément comique, l’essai de Peggy Sastre esquisse les bases d’un «évoféminisme», courant qui tiendrait compte des sciences de l’évolution, auquel souscrit aussi Isabelle Marlier (anthropologue). Sur les questions de prostitution, on pense à Brigitte Lahaie et Catherine Millet (auteures et féministes pro-sexe). Peggy Sastre est l'une des rédactrices de la Tribune des Cents dans Le Monde (signée par Catherine Deneuve), qui critiquait la victimisation encouragée par le mouvement #metoo.

Il y a quelques jours, Peggy Sastre a recueilli pour Slate.fr les propos de Samantha Geimer, l'ancienne victime de Roman Polanski, qui lui confie être choquée par l'instrumentalisation féministe de son viol, duquel elle s'est remise. Une interview éclairante, surtout après l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski et le coup de gueule de l'auteure Virginie Despentes dans Libération, louant le boycott d'Adèle Haenel.

Note: «La haine orpheline, comprendre la nature de nos conflits pour rester serein dans un monde en colère», Peggy Sastre, Éd. Anne Carrière, 211 p., à paraître le 6 mars 2020