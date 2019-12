À la pêche aux huîtres huîtres huîtres!

Genève, capitale de l’ostréiculture? La bonne blague! Et pourtant… Vous avez appris récemment par la presse que le Léman avait connu un tsunami en l’an 563 de notre ère. Pourquoi ne pas gober alors qu’en 3702 avant Jésus-Christ, avant que le Rhône ne dessale le lac en venant s’y déverser, l’huître originelle, l’Ur-Auster, la proto-oistre, prospérait le long de nos rivages? Voire que l’ADN de ce lamellibranche baptisé Ostréa Odulis par nos ancêtres les lacustres se retrouve encore chez les mollusques bivalves du Japon ou de Bretagne?

Pour accréditer sa version de l’histoire huîtrière, le collectif 3615 (indissociable de la compagnie Les trois points de suspension) invite gracieusement la population genevoise à admirer son élevage, depuis les tubes de bébés naissains de deux semaines d’âge aux fines de claires épanouies qui tapissent l’un des 26 points de culture répartis sous la surface du loch alpin. D’où provient le sel nécessaire à la croissance de notre totem animal? De pierres à lécher destinées aux vaches, d’accord, mais de nous autres humains, aussi. En profitant du hammam de salaison idoine, chacun peut produire la sueur recueillie pour aller arroser nos belles hermaphrodites. À la dégustation, le gourmet savourera ainsi un peu de vous, un peu de moi.

En bateau pour la Perle

Car, vous l’avez deviné, la performance assurée par Charlie Moine – ciré jaune, bonnet bleu marine et tchatche perlière – ainsi que Neil Price – monumental taiseux en combinaison de plongée – est bel et bien participative. Les glandes sudoripares des seuls volontaires seront mises à contribution, mais quiconque prend part à «Ostréa Odulis» doit faire preuve d’un certain courage aussi, et braver les risques de noyade en montant sur la légère embarcation dont il reviendra une vingtaine de minutes plus tard plus solidement attaché à la nacre de l’entente «interespèces». Plus riche en iode, aussi, c’est-à-dire mieux armé contre le crétinisme des Alpes «qui atteint les politiques». Et plus apte à sucer la poésie de Francis Ponge – pécheresse omission du spectacle! – quand il décrit le «sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l’odeur et à la vue, frangé d’une dentelle noirâtre sur les bords».

Moins potache que celui de Jacques Martin fredonnant «à la pêche aux moules moules moules» sur le petit écran des années 70, l’humour pratiqué par 3615 Dakota consiste à créer des liens. Le collectif part en effet de ses délires, de ses souvenirs amoureux, du matériel dont il dispose, des constats qu’il fait du monde contemporain pour tirer des parallèles, broder des associations d’idées, fourbir des piques contre les modes idéologiques. Tout un arsenal de sarcasmes qu’il enrobe d’une inextinguible éloquence. Sur fond de guitare hawaïenne, il s’agit, selon les termes faussement pompeux de Charlie, de créer «un récit qui nous réunisse sur le terreau fertile du Léman, aux confins des sciences, de l’art et de l’engagement social». Un mot existe pour désigner la force de cet esprit de groupe: «égrégore», nous apprend le maître de cérémonie. «Aller ensemble au-devant de nos scepticismes», résume-t-il encore, sans peur des fake news devenus viraux de toute façon.

Éclats de nacre au marteau

«On n’est pas bien en Occident, là?» Que si: l’assistance se pourlèche. Un flow pareil, suivi d’un verre de blanc offert en accompagnement de l’exquise invertébrée, ça vous cimente deux douzaines de portugaises. D’ailleurs, une solution existe pour les éventuels réfractaires. Au sommet d’un plongeoir, un «dispositif d’évacuation de colère» est prévu: soit une enclume contre laquelle fracasser des coquilles à l’aide de marteaux. Et une fois l’ensemble du protocole suivi – compter moins d’une heure – il est encore temps de faire la queue au café des Bains, lequel vous servira notamment des huîtres, 10 francs les 5.

Mais au fait, on ne les a pas payés, les artistes! Subventionnés par la Ville et la Loterie romande, ils rendent un vibrant hommage aux Bains des Pâquis, qui leur fournissent bateaux, vin et mythiques fruits de mer en plus de l’hospitalité. Ce qui n’empêche pas le bateleur de lancer à la cantonade: «On vend notre processus de team building aux entreprises – à bon entendeur!»

Bains des Pâquis, jusqu’au 29 déc., du je au di à 12h30 et 16h30, rés. 022 732 29 78, www.3615dakota.ch